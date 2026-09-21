Hậu cung cả ngàn mỹ nhân nhưng giường vua rộng chưa đầy 1 mét, thâm ý là gì?

(VTC News) -

Được khởi công xây dựng từ năm 1406 dưới thời Minh Thành Tổ Chu Đệ, Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh (Trung Quốc) là trung tâm quyền lực tối cao của 24 vị hoàng đế suốt hai triều đại Minh - Thanh. Với diện tích lên tới 720.000 m², đây là quần thể kiến trúc bằng gỗ cổ đại có quy mô lớn nhất thế giới còn được bảo tồn nguyên vẹn sau hơn sáu thế kỷ.

Tuy nhiên, trái ngược với sự xa hoa bên ngoài, các nhà nghiên cứu lịch sử phát hiện một chi tiết bất ngờ, phần lớn giường ngủ trong hậu cung của hoàng đế và các phi tần chỉ sở hữu chiều rộng khiêm tốn, khoảng 95cm - 1,3m.

Cơ chế thị tẩm khắt khe để rèn ý chí thiên tử

Phim ảnh cổ trang thường xây dựng hình ảnh chốn hậu cung với những chiếc giường rộng lớn phủ lụa là, phục vụ cho đời sống xa hoa của hoàng tộc. Tuy nhiên, hồ sơ lưu trữ cung đình thời nhà Thanh cho thấy thực tế sinh hoạt của đế vương bị ràng buộc bởi các quy định quản trị nghiêm ngặt.

Quy trình thị tẩm của hoàng đế không diễn ra tùy hứng mà vận hành theo các bước cố định do Kính sự phòng và đội ngũ thái giám giám sát chặt chẽ. Sau khi hoàng đế lật thẻ bài lựa chọn, phi tần được đưa tới tẩm cung và chỉ được phép ở lại trong một khoảng thời gian nhất định trước khi thái giám hộ tống họ trở về cung riêng.

Chiếc long sàng rộng 95cm được thiết kế hoàn toàn không nhằm mục đích phục vụ hai người cùng chung giấc ngủ suốt đêm. Kích thước hẹp này đóng vai trò như một cơ chế kỷ luật, rất khó để hai người thoải mái ngủ cùng nhau, từ đó hạn chế tối đa việc quân vương buông thả bản thân vào hoan lạc. Đây cũng là cách nhắc nhở người đứng đầu triều đình luôn duy trì sự tỉnh táo để ưu tiên xử lý chính sự mỗi sáng sớm.

Diện tích nhỏ hẹp của chiếc long sàng thời xưa có liên quan mật thiết đến chế độ cung đình, điều kiện kiến trúc và quan niệm phong thủy thời cổ đại. (Ảnh: SH)

Phòng nhỏ nên giường không thể lớn

Bên cạnh yếu tố quy chế nội đình, cấu trúc kỹ thuật của công trình kiến trúc gỗ truyền thống cũng quyết định kích thước đồ nội thất. Dù Tử Cấm Thành có diện tích tổng thể đồ sộ, các gian phòng tẩm điện bên trong lại được phân chia với diện tích vừa phải.

Về mặt kết cấu chịu lực, kiến trúc rường cột thời phong kiến đòi hỏi khoảng cách giữa các cột (gian) phải tương thích với sức chịu tải của xà gỗ. Nếu thiết kế một phòng ngủ có khẩu độ quá rộng, thợ xây dựng bắt buộc phải sử dụng các thân gỗ đại thụ cực kỳ quý hiếm để làm cột chống và xà ngang. Nhằm tối ưu hóa vật liệu và đảm bảo độ bền vững cho hàng ngàn gian phòng trước động đất và biến động thời tiết, các kiến trúc sư hoàng gia lựa chọn giải pháp chia nhỏ không gian cung điện bằng các vách ngăn gỗ.

Trong căn phòng nhỏ, các đồ nội thất chính như bàn trà, tủ đứng và giường ngủ buộc phải tuân theo tỷ lệ nhân trắc học và diện tích phòng. Chiếc giường rộng 95cm là sự lựa chọn hài hòa nhất, giúp không gian sinh hoạt không bị tù túng và phù hợp với bố cục tổng thể của gian phòng.

Triết lý “tụ khí dưỡng thần”

Nguyên nhân thứ ba xuất phát từ thế giới quan phong thủy và y học cổ truyền Trung Hoa. Hoàng thất phong kiến đặc biệt chú trọng mối quan hệ giữa không gian cư trú và sức khỏe của người sử dụng.

Theo quan niệm phong thủy cổ đại, không gian phòng ngủ quá rộng lớn và trống trải sẽ dẫn đến hiện tượng “phòng hút khí người”, tức năng lượng sinh học của cơ thể bị tiêu tán để làm ấm không gian xung quanh, gây suy giảm chính khí và ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ. Ngược lại, một gian phòng ngủ có kích thước vừa phải, kết hợp với chiếc giường nhỏ gọn và buông rèm kín đáo, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình tàng phong tụ khí, dưỡng thân dưỡng tâm.

Đối với các bậc đế vương thường xuyên phải chịu áp lực nặng nề từ việc điều hành đất nước, không gian ngủ thu nhỏ giúp tâm trí dễ tĩnh lặng, hỗ trợ giấc ngủ sâu và nhanh chóng phục hồi thể lực. Chiều rộng 95cm của long sàng vì thế không phải do thiếu hụt tiện nghi, mà là sự kết hợp có tính toán giữa kỷ luật quyền lực, giải pháp kỹ thuật xây dựng và học thuyết dưỡng sinh truyền thống.