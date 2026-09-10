Thời sự Tin nóng Xuất bản ngày 10/09/2026 09:24 PM Xuất bản ngày 10/09/2026 09:24 PM Mưa lớn giờ tan tầm, người dân TP.HCM chật vật về nhà trên đường ngập NGUYỄN LIẾNNGUYỄN LIẾN(VTC News) - Mưa lớn kéo dài vào chiều tối 10/9 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe máy chết máy, giao thông ùn ứ, người dân chật vật trong hành trình về nhà.Chiều tối 10/9, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn, việc đi lại của người dân trên nhiều tuyến đường gặp khó khăn.Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, nước ngập lênh láng ở đường Cây Keo (phường Tam Bình) và một số tuyến đường thuộc khu vực quận Bình Thạnh cũ như đường D5, đường Lê Văn Việt... Một số đoạn nước dâng cao khiến xe máy di chuyển rất khó khăn, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước. Người dân phải dắt xe qua những đoạn ngập nặng, trong khi một số người tìm cách đi sát lề đường, vỉa hè để tránh vị trí nước sâu.Đường ngập sâu trong khi số lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm khiến giao thông càng khó khăn. Nhiều người đi xe máy phải dừng lại chờ nước rút, hoặc dắt bộ về nhà.Hành trình về nhà của người dân vì thế kéo dài hơn bình thường. Người đi xe máy phải tìm cách che chắn, liên tục quan sát mặt đường để tránh các đoạn ngập sâu hoặc bị khuất tầm nhìn.Hầm chui An Phú ngập nước khiến các phương tiện cực kỳ chật vật khi di chuyển.Kẹt xe kéo dài đoạn qua cầu Bình Triệu.Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại khu vực trung tâm TP.HCM và các phường, xã phía Bắc, Đông Bắc thành phố.Nguyên nhân gây mưa được xác định do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình.Dự báo trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó có xu hướng mở rộng và lan sang những khu vực lân cận.Lượng mưa phổ biến 10-35mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) và mưa lớn gây ngập úng cục bộ.Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới, mưa tại TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng. Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người TP.HCM lại bì bõm lội nước về nhà Chiều tối 6/12, triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến đường Nguyễn Văn Linh dưới chân cầu Phú Mỹ cùng các tuyến lân cận ngập sâu, giao thông ách tắc kéo dài. Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người dân TP.HCM lội nước về nhà Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà. Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực TP.HCM ngập đúng giờ tan tầm Chiều tối 7/5, mưa dông xuất hiện diện rộng tại TP.HCM và nhiều tỉnh Đông Nam Bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt vào giờ cao điểm. Triều cường dâng cao giờ tan tầm, người dân TP.HCM chật vật về nhà Đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, TP.HCM ngập sâu do triều cường dâng cao ngay giờ tan tầm, khiến đường về nhà của người dân quanh khu vực hết sức chật vật. TP.HCMmưa lớnmưa ngậpBình luận
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