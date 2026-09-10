Mưa lớn giờ tan tầm, người dân TP.HCM chật vật về nhà trên đường ngập

Một số đoạn nước dâng cao khiến xe máy di chuyển rất khó khăn, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước. Người dân phải dắt xe qua những đoạn ngập nặng, trong khi một số người tìm cách đi sát lề đường, vỉa hè để tránh vị trí nước sâu.