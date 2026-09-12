(VTC News) -

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, tính từ 13h ngày 10/9 đến 13h ngày 11/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to. Dự báo trong ngày 12/9, thời tiết khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 60-140mm, có nơi trên 150mm.

Đài khí tượng cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh rađa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn...thuộc các phường/xã: Chánh Phú Hòa (khu phố Bông Trang), Long Nguyên (UBND phường Long Nguyên), Bến Cát (UBND phường Bến Cát), xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Long Hòa (ấp Long Điền, tổ 9), xã Hòa Hiệp, xã Dầu Tiếng.

TP.HCM tiếp tục có mưa to trong hôm nay 12/9. (Ảnh: Lương Ý)

Dự báo trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã: Chánh Phú Hòa (khu phố Bông Trang), Long Nguyên (UBND phường Long Nguyên), Bến Cát (UBND phường Bến Cát), xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Long Hòa (ấp Long Điền, tổ 9), xã Hòa Hiệp, xã Dầu Tiếng, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 40mm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (12/9), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Sáng sớm nay (12/9), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. (Ảnh minh họa)

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục duy trì cường độ và di chuyển áp sát đất liền các tỉnh Trung Bộ. Dự báo đến 4h ngày 13/09/2026, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 10km/h. Vị trí tâm tại 16,4N - 109,5E, ngay trên vùng biển TP. Huế - TP. Đà Nẵng, cách TP. Đà Nẵng 120km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm nằm trong tọa độ 14,0N - 18,0N; 108,0E - 112,5E.

Đến 4h ngày 14/09/2026, tâm áp thấp dịch chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, vị trí ở khoảng 17,4N - 107,3E, trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến Thành phố Huế. Cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm giới hạn từ 15,5N - 19,0N và phía Tây kinh tuyến 111,0E.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/9

TP. Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30°C; phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C.Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.