1.000 học sinh một xã ở Lâm Đồng tạm nghỉ học do ngập lụt

(VTC News) -

Ngày 10/9, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng (Lâm Đồng) cho biết địa phương đã thông báo cho học sinh tại một số phân hiệu, điểm trường thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Mẫu giáo Hoa Cúc tạm thời nghỉ học do mưa kéo dài gây ngập lụt, chia cắt một số khu vực trên địa bàn.

Nước ngập và chia cắt nhiều khu vực, đường giao thông tại thôn Đắk R’Măng 1 và Đắk R’Măng 2 ở xã Tà Đùng. Ảnh: Nam Thành

Theo ông Thuần, những ngày qua mưa lớn kéo dài, lượng nước lớn đã gây ngập lụt nhiều khu vực, một số đoạn đường giao thông tại thôn Đắk R’Măng 1 và Đắk R’Măng 2 bị ngập, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên khi đưa, đón học sinh đến trường.

Tại thôn Đắk R’Măng 1 và Đắk R’Măng 2 có phân hiệu và điểm trường thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Mẫu giáo Hoa Cúc với khoảng 1.000 học sinh đang theo học.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo, UBND xã Tà Đùng ra thông báo: học sinh tại các phân hiệu, điểm trường thuộc hai trường trên ở thôn Đắk R’Măng 1 và Đắk R’Măng 2 tạm nghỉ học từ ngày 10/9 cho đến khi có thông báo mới.

UBND xã Tà Đùng thông báo cho học sinh ở các điểm trường bị ngập tạm nghỉ học chờ nước rút để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nam Thành

“Hiện tại, chỗ ngập sâu nhất là khoảng 1m và nước đang rút nhưng vẫn còn chậm. Trước đây, ở những nơi này không có tình trạng ngập sâu như vậy. Xã cũng đã huy động các lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ di chuyển người dân, phương tiện qua những đoạn đường bị ngập và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh các vị trí nguy hiểm, đảm bảo an toàn”, ông Thuần cho hay.

Cũng theo ông Thuần, UBND xã Tà Đùng yêu cầu các nhà trường thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh; rà soát tình hình tại địa bàn, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh không đưa trẻ qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Các trường chủ động xây dựng phương án dạy học bù, bảo đảm chương trình khi thời tiết và giao thông ổn định trở lại.

Ngoài ra, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; không đến gần taluy, sườn dốc, khu vực ven sông, suối khi mưa lớn kéo dài. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết, chủ động bảo vệ người, tài sản, cây trồng, vật nuôi; kịp thời thông báo cho chính quyền khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt lún, nước dâng nhanh hoặc đất đá có nguy cơ tràn xuống đường.