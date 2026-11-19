Cảnh học trò nhỏ mang trứng gà, túi gạo làm quà 20/11 tặng cô giáo gây xúc động
Những món quà 20/11 được các cô giáo tự hào mang "khoe" không phải thứ gì sang chảnh mà là trứng gà, túi gạo hay quả đu đủ mà học trò nhỏ hớn hở mang đến lớp.
Các tỷ phú có đi ăn tại nhà hàng buffet?
Từ câu hỏi được một phụ nữ đặt ra trên Thread, nhiều thông tin thú vị bất ngờ về chuyện ăn uống và sử dụng dịch vụ ăn uống của giới tỷ phú được tiết lộ.
Rộ trào lưu ăn bánh sừng bò kẹp giò chả, người khen ngon, kẻ chê trái khoáy
Sự “trái khoáy” trong việc kết hợp bánh sừng bò và giò chả truyền thống khiến món ăn này trở thành “hot trend”, và dân mạng chia phe tranh cãi.
Caesar xuống phố: Ghé cửa hàng, săn ưu đãi lên đến 40%
Những ngày vừa qua, sự kiện Roadshow Caesar đã khuấy động phố phường Hà Nội, mang đến cơ hội mua sắm toàn bộ sản phẩm với ưu đãi lên đến 40% tại các cửa hàng.
Chồng cai thuốc lá bằng cách tích tiền mua thuốc sắm iPhone 18 Pro tặng vợ
Người đàn ông nghiện thuốc lá lâu năm đã cai thành công bằng cách dành dụm số tiền mua thuốc mỗi ngày, và sau 215 ngày dùng tiền đó tậu cho vợ chiếc iPhone 18 Pro.
Bí ẩn lịch sử đằng sau bài đồng dao 'Chi chi chành chành'
Ẩn sau những câu chữ có vẻ ngây ngô, không đầu không cuối của trẻ nhỏ, bài đồng dao "Chi chi chành chành" phản ánh một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước.
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