Với thông điệp “Mỗi bước chân - Một tấm lòng nhân ái”, người tham gia cùng đi bộ trên cung đường dài khoảng 2km, chung tay vận động nguồn lực thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi 2027. Những phần quà thiết thực sẽ được trao đến người nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.