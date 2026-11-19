(VTC News) -

Liệu những người sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 150 triệu USD hay 3.850 tỷ đồng) có lui tới các nhà hàng buffet bình dân - nơi người thường hay đến với tâm lý “ăn cho bõ số tiền bỏ ra”? Thắc mắc mà một phụ nữ Trung Quốc nêu trên nền tảng Threads gần đây thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Người đăng bài cho biết khi cô đặt câu hỏi này cho chồng, anh đoán rằng có lẽ giới tỷ phú cũng sẽ thử ăn buffet một lần cho biết để còn kể lại với người khác. Còn tác giả lại khó lòng hình dung tại sao những người siêu giàu - vốn chẳng bao giờ thiếu đồ ăn cao cấp - lại phải xếp hàng cùng những thực khách khác chỉ để lấy một con tôm đỏ hay một bát súp nghêu. Vì vậy, cô rất muốn biết điều gì đã thôi thúc họ bước chân vào nhà hàng buffet.

Tỷ phú ăn uống thế nào tại nhà hàng buffet?

Sau khi bài viết được đăng tải, có cư dân mạng chia sẻ rằng mình quen một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu thông qua nhà thờ. Con cái trong gia đình này cho biết họ đăng ký gói ăn buffet theo tháng cho các bữa tối, bởi người mẹ tin rằng buffet cung cấp thực đơn đa dạng, cho phép tự do kết hợp các món ăn, từ đó đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn.

Những người khác thì bình luận rằng, với các gia đình không cần bận tâm về chi phí, việc chọn buffet - nơi có đủ các loại thịt, hải sản, rau củ và trái cây - giúp họ tiết kiệm đáng kể thời gian đi chợ, sơ chế và nấu nướng. Cách này cũng giúp tránh được tình trạng mua quá nhiều thực phẩm cùng lúc, dẫn đến việc tích trữ thừa thãi hoặc gây lãng phí.

Vậy người giàu thực sự ăn uống thế nào tại các nhà hàng buffet? Một cư dân mạng từng làm việc tại quán cà phê gần khu vực Dân Sinh (Minsheng) ở Đài Bắc kể rằng mình từng biết vợ một sếp bất động sản; phú bà này thường xuyên lui tới các nhà hàng buffet nhưng không bao giờ ăn uống theo kiểu tranh thủ càng nhiều càng tốt.

Liệu các tỷ phú có đi ăn tại các nhà hàng buffet?

Thay vào đó, cô thong thả thưởng thức cà phê, dùng chút salad và món tráng miệng rồi ngồi lướt điện thoại trước khi rời đi khi thời gian cho bữa trưa còn chưa trôi qua một nửa. Đối với cô ấy, nơi mà người khác coi là bữa tiệc thịnh soạn lại chẳng khác gì một quán cà phê rộng rãi.

Một cư dân mạng khác từng bắt gặp người phụ nữ giàu có dùng bữa một mình tại nhà hàng buffet “Xuji” ở trung tâm thương mại Breeze Center. Cô chỉ lấy một đĩa món tráng miệng và một tách cà phê rồi rời đi.

Một cựu nhân viên nhà hàng buffet cũng chia sẻ rằng mình từng gặp những vị khách giàu có thong dong bước vào dùng bữa rồi rời đi chỉ sau khoảng nửa tiếng. Người khác kể lại, những người thân sở hữu khối tài sản hơn 6 tỷ nhân dân tệ cũng từng cùng nhau đi ăn buffet, nhưng họ hoàn toàn không cố gắng ăn cho thật no. Những gia đình có tài sản trên 2 tỷ nhân dân tệ vẫn thường xuyên ghé các nhà hàng buffet, và họ thường kết thúc bữa ăn chỉ trong vòng 30 đến 50 phút.

Một số cư dân mạng còn tiết lộ rằng, những gia đình sở hữu khối tài sản hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ tệ cũng đến dùng bữa tại nhà hàng “Xiang A Joy” ở tòa tháp Taipei 101. Họ đến với tâm thế thoải mái như đang dạo chơi ở chợ đêm, thích gì thì chọn nấy mà không hề cảm thấy áp lực phải ăn thật nhiều để “gỡ vốn”.

Những chia sẻ này cho thấy người giàu không hề bài trừ các nhà hàng buffet. Thay vào đó, có lẽ họ đang trả tiền để mua “sự tự do lựa chọn”. Họ có thể uống cà phê nếu muốn, chọn món tráng miệng nếu thích, và không hề ép bản thân phải ăn thêm chỉ vì giá vé đắt đỏ.

Tiện lợi cho buổi tụ họp đông người

Ngoài nhu cầu ăn uống cá nhân, sự tiện lợi khi tổ chức các buổi tụ họp đông người cũng là một lý do khác khiến giới nhà giàu lựa chọn nhà hàng buffet. Một số cư dân mạng phân tích rằng, đối với những người sở hữu khối tài sản ròng trên 1 tỷ nhân dân tệ, việc bao trọn địa điểm hoặc tổ chức tiệc buffet là cách đơn giản nhất nếu họ muốn tiếp đón một lượng lớn khách cùng lúc.

Tiệc buffet cung cấp thực đơn đa dạng, đáp ứng được các yêu cầu khác nhau về tôn giáo, chế độ ăn chay, hay các hạn chế trong ăn uống (ví dụ như kiêng thịt bò), giúp mỗi vị khách có thể tự do lựa chọn món ăn theo sở thích cá nhân.

Có lẽ người siêu giàu vẫn đi ăn tại các nhà hàng buffet; sự khác biệt thực sự nằm ở tư duy tiêu dùng của họ.

Một cư dân mạng trẻ kể, phụ huynh của một bạn cùng lớp đã tổ chức tiệc buffet tại khách sạn Grand Hyatt cho cả lớp cùng người thân, mỗi người còn được tặng một chiếc túi xách hàng hiệu. Người khác kể lại rằng, khi một bạn học thời cấp hai chuẩn bị di cư ra nước ngoài, bạn ấy đã mời cả lớp đi ăn tại một nhà hàng bít tết kiểu Mỹ.

Một số người khác còn bắt gặp vị CEO của một công ty niêm yết xuất hiện trong trang phục giản dị: Quần đùi, áo phông và dép xỏ ngón, cho thấy lối sống của giới thượng lưu không hề xa vời hay khó chạm tới như nhiều người vẫn tưởng.

Câu chuyện về trải nghiệm lần đầu đi ăn buffet của một vị sếp cũ khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả. Một nhân viên văn phòng tiết lộ rằng, vị sếp này trước đây thường chỉ dùng bữa tại những nơi không có thực đơn cố định hoặc có đầu bếp riêng, chứ chưa từng đặt chân đến các nhà hàng buffet kiểu “ăn thỏa thích”.

Một năm nọ, tiệc cuối năm của công ty được tổ chức tại nhà hàng “Xiang Xiang” - ban đầu chỉ với mục đích mang đến cho sếp một trải nghiệm mới lạ. Không ngờ, ông lại là người hào hứng nhất.

Ông liên tục đứng dậy đi lấy đồ ăn cho nhân viên và tỏ ra vô cùng thích thú với việc tự phục vụ. Các nhân viên nói đùa rằng đây là lần đầu tiên sếp được trải nghiệm cảm giác làm một “ông chủ nhỏ” (Baby Boss). Cuối cùng, vị sếp này còn đặc biệt yêu cầu công ty tổ chức tiệc đầu xuân tiếp theo tại chính nhà hàng Xiang Xiang đó.

Khác biệt khi tỷ phú đi ăn buffet

Vẫn có những khác biệt đáng kể trong thói quen ăn uống của giới siêu giàu. Một người làm trong lĩnh vực dịch vụ, từng phục vụ các gia đình siêu giàu tại Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Nhật Bản suốt 16 năm, cho biết, những người thực sự kín tiếng và chú trọng sức khỏe thường yêu cầu trợ lý hoặc vệ sĩ đặt trước các phòng ăn riêng.

Ngay cả khi dùng bữa tại tiệc buffet ở khách sạn năm sao, họ cũng không trực tiếp xếp hàng tại quầy lấy đồ ăn, mà chọn món từ thực đơn rồi để nhân viên mang đến tận bàn, nhằm tránh sự đông đúc.

Trong cuộc thảo luận, nhiều người chỉ ra rằng sở hữu khối tài sản tiền tỷ không nhất thiết đồng nghĩa với lối sống xa hoa tột bậc. Một số tỷ phú sở hữu nhiều đất đai tại các khu vực thượng lưu từ nhiều năm trước, dù đã tích lũy được khối tài sản lớn nhờ giá đất tăng cao nhưng cuộc sống thường ngày vẫn vô cùng giản dị. Có người vẫn chọn ăn tại các quán cơm bình dân, trong khi những người khác lại ưa chuộng các món ăn vặt tại chợ đêm.

Một số cư dân mạng còn chia sẻ rằng, không ít doanh nhân sở hữu khối tài sản vài tỷ nhân dân tệ ở Đài Loan vẫn sẵn sàng chờ đợi các chương trình ưu đãi “mua một tặng một nửa giá” khi mua cà phê tại các cửa hàng tiện lợi. Qua vô số trải nghiệm cá nhân được chia sẻ, có thể thấy người siêu giàu vẫn đi ăn tại các nhà hàng buffet; sự khác biệt thực sự nằm ở tư duy tiêu dùng của họ.