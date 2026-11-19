(VTC News) -

Những ngày vừa qua, không khí trên khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của chuỗi sự kiện Roadshow “Caesar xuống phố”.

Binh đoàn xe diễu hành chuyên nghiệp cùng đội ngũ PG, PB năng động trong trang phục nhận diện thương hiệu chỉn chu đã chính thức phủ sóng rộng khắp các trục đường sầm uất.

Không chỉ mang đến nguồn năng lượng tươi mới và rực rỡ, hoạt động diễu hành kết hợp tương tác, phát quà trực tiếp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người đi đường, tạo nên đợt sóng check-in và thảo luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Đoàn xe Roadshow Caesar diễu hành trên các tuyến phố chính ở Hà Nội. (Ảnh: Caesar)

Màn chào sân ấn tượng trên đường phố không đơn thuần là một hoạt động quảng bá thương hiệu, mà còn là lời mời gọi trân trọng mà Caesar gửi tới người tiêu dùng Thủ đô. Sự kiện chính là cầu nối trực tiếp đưa khách hàng từ những trải nghiệm trực quan ngoài không gian mở bước vào hành trình tham quan thực tế tại hệ thống cửa hàng và đại lý chính hãng.

Sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên từng chặng đường diễu hành đã tạo nên bầu không khí mua sắm nhộn nhịp ngay tại các điểm bán.

Ghé thăm các cửa hàng phân phối của Caesar trong dịp này, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp khám phá và trải nghiệm hệ sinh thái thiết bị phòng tắm, nhà bếp thế hệ mới. Đáng chú ý là dòng sản phẩm vòi bếp diệt khuẩn ứng dụng công nghệ nước hoạt hóa Plasma áp suất khí quyển, mang đến giải pháp làm sạch hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng và chăm sóc sức khỏe gia đình.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng phân phối của Caesar. (Ảnh: Caesar)

Bên cạnh đó, các dòng bồn cầu thông minh, sen tắm nóng lạnh và chậu rửa lavabo hiện đại cũng nhận được sự quan tâm lớn nhờ thiết kế sang trọng và tính năng bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Tại các điểm bán, đội ngũ chuyên viên tư vấn của Caesar luôn sẵn sàng hỗ trợ tận tình, giải đáp mọi thắc mắc và mang đến giải pháp tối ưu cho nhu cầu tân trang, nâng cấp không gian sống của các gia đình. Khách hàng không chỉ được lắng nghe phân tích chuyên sâu về tính năng sản phẩm mà còn được hướng dẫn lựa chọn những thiết bị phù hợp nhất với kiến trúc tổ ấm của mình.

Đặc biệt, để đồng hành cùng các gia đình trong mùa hoàn thiện nhà cửa cuối năm, Caesar triển khai chương trình trợ giá lớn nhất thời điểm hiện tại với mức ưu đãi giảm giá trực tiếp lên đến 40% cho chuỗi sản phẩm chủ lực.

Đây là cơ hội vàng giúp các gia đình đang xây sửa nhà hay nâng cấp không gian sống sở hữu những thiết bị vệ sinh, nhà bếp cao cấp và chính hãng với chi phí tối ưu nhất. Đi kèm với đợt giảm giá sâu là chính sách bảo hành dài hạn, dịch vụ lắp đặt và chăm sóc khách hàng chu đáo từ thương hiệu.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 40% tại cửa hàng Caesar. (Ảnh: Caesar)

Sức hút từ chương trình ưu đãi khủng lên đến 40% cùng chuỗi sự kiện Roadshow những ngày qua đã mang đến làn gió mới cho thị trường thiết bị gia dụng mùa cuối năm.

Để không bỏ lỡ cơ hội nâng cấp không gian sống với chi phí tiết kiệm nhất, người tiêu dùng có thể đến ngay đại lý, cửa hàng chính hãng của Caesar gần nhất tại Hà Nội hoặc truy cập Fanpage, Website chính thức của Caesar Việt Nam để tra cứu thông tin điểm bán chi tiết.