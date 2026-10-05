Hãng bay báo cảnh sát, từ chối phục vụ hành khách bắt tiếp viên quỳ xin lỗi

(VTC News) -

Tiếp viên hàng không Trung Quốc xin lỗi hành khách.

Vụ việc xảy ra ngày 28/9 trên chuyến bay của China Eastern từ Hợp Phì, tỉnh An Huy, đến Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Theo hãng hàng không, khi tiếp viên đang đẩy xe phục vụ đồ uống, chiếc xe va vào khuỷu tay của hành khách đang ngủ.

Tiếp viên lập tức nhiều lần xin lỗi và kiểm tra tình trạng của hành khách. Tuy nhiên, theo China Eastern, hành khách vẫn kích động, tiếp tục dùng lời lẽ gay gắt và đe dọa, trong đó có lời dọa sẽ đá tiếp viên.

Một máy bay của China Eastern Airlines.

Một video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nữ tiếp viên quỳ trước hành khách để xin lỗi, gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng dù tiếp viên có thể đã mắc lỗi khi xe đẩy va vào hành khách, việc nhân viên hàng không phải quỳ trước hành khách là hành động không phù hợp và ảnh hưởng đến phẩm giá của người lao động.

Theo China Eastern, sau khi máy bay hạ cánh, nhân viên y tế kiểm tra cho hành khách và không phát hiện thương tích rõ ràng hay nhu cầu phải điều trị thêm. Hãng cho biết hành khách sau đó từ chối đề nghị của nhân viên sân bay về việc được đưa đến bệnh viện và tự rời sân bay.

Theo truyền thông, hãng hàng không China Eastern Airlines đã hoàn tất việc thu thập bằng chứng, xác minh sự việc và rà soát pháp lý liên quan. Họ cho biết đã báo cáo hành khách với cơ quan công an sau khi kết luận hành vi của người này làm ảnh hưởng đến trật tự trong khoang máy bay, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm và quyền lợi nghề nghiệp của nhân viên.

China Eastern cũng tạm đình chỉ dịch vụ cho hành khách này theo quy định nội bộ, đồng thời cung cấp tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý cho nữ tiếp viên gặp sự cố.

Trong thông báo được đưa ra vào thời điểm xảy ra vụ việc, China Eastern cho biết: “Chúng tôi đang rà soát toàn bộ quá trình xảy ra sự việc và thu thập, bảo toàn bằng chứng”. Hãng khẳng định: “Chúng tôi sẽ nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc an toàn hàng không và bảo vệ phẩm giá nghề nghiệp của nhân viên theo quy định pháp luật”.