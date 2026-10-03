Cơ phó Flydubai từng bị hàng không Oman sa thải vì quan điểm cực đoan

(VTC News) -

Theo Fox News, cơ phó Flydubai bị cáo buộc đâm cơ trưởng trên chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv từng bị hãng hàng không Oman Air đình chỉ bay vào năm 2024.

Nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Oman Air đưa ra quyết định sau khi phát hiện người này truy cập các trang web Hồi giáo cực đoan. Cơ phó sau đó được cho là chuyển tới Dubai vào cuối năm 2024 và gia nhập Flydubai.

Đáng chú ý, nguồn tin tiết lộ Flydubai không liên hệ với Oman Air để kiểm tra thông tin về cơ phó trước khi tuyển dụng người này.

Wall Street Journal cũng dẫn các nguồn thạo tin cho biết công dân Oman nói trên từng bị cấm bay vì những lo ngại liên quan đến việc người này tiếp nhận các quan điểm tư tưởng cực đoan. Tuy nhiên, chưa rõ giới chức Oman có chia sẻ những lo ngại này với các quốc gia hoặc hãng hàng không khác hay không.

Cơ phó Flydubai bị cáo buộc đâm cơ trưởng trên chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv từng bị hãng hàng không Oman Air đình chỉ bay vào năm 2024. (Ảnh: AP)

Fox News nhấn mạnh chưa thể xác minh độc lập nguyên nhân cơ phó bị Oman Air đình chỉ bay.

Vụ việc xảy ra ngày 30/9 trên chuyến bay Flydubai 1073 từ Dubai tới Tel Aviv. Theo lời kể của hành khách và giới chức, cơ phó bị cáo buộc dùng hung khí tấn công cơ trưởng Smit Machchhar trong buồng lái, khiến máy bay lao xuống với độ dốc lớn và đứng trước nguy cơ gặp thảm họa.

Hai phi công dự bị trên chuyến bay sau đó giành lại quyền kiểm soát và đưa máy bay chuyển hướng, hạ cánh an toàn tại Ả Rập Xê Út. Hành khách và thành viên phi hành đoàn phối hợp khống chế nghi phạm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/10 gọi vụ việc là “hành động khủng bố” và cho rằng nghi phạm đã trải qua quá trình “cực đoan hóa Hồi giáo”. Nhà chức trách Israel đang điều tra liệu người này hành động một mình hay có sự hỗ trợ của những người khác.

“Chúng tôi biết rằng người này từng trải qua quá trình truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Đây dường như là thông tin mà chúng tôi thu thập được từ dữ liệu cá nhân của anh ta”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng có thể thấy rõ cơ phó có ý định tự sát: “Có vẻ rất có khả năng anh ta định làm chiếc máy bay rơi. Kết hợp điều đó với khuynh hướng Hồi giáo, quá trình cực đoan hóa được phát hiện trong lý lịch của anh ta, tôi nghĩ đó là một dấu hiệu khá rõ ràng”.

UAE hiện chủ trì cuộc điều tra vụ việc. Người phát ngôn nước này từ chối bình luận với Wall Street Journal về lý lịch của nghi phạm, cho biết giới chức không muốn đưa ra thông tin có thể ảnh hưởng đến kết quả hoặc cản trở quá trình điều tra.

Các chuyên gia an ninh hàng không nói với Wall Street Journal rằng vụ việc cho thấy một lỗ hổng an ninh đáng kể, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc vì sao những dấu hiệu cảnh báo có thể không được phát hiện trước khi cơ phó được phép vào buồng lái.

Sau vụ việc, Flydubai đình chỉ các chuyến bay giữa Dubai và Tel Aviv.