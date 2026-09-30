Trung Quốc cảnh báo siêu El Niño mạnh nhất lịch sử quan trắc

Theo thông tin được Cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc công bố ngày 29/9, khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương xích đạo bắt đầu bước vào trạng thái El Niño từ tháng 5 năm nay. Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực này tăng nhanh và tiếp tục duy trì xu hướng ấm lên.

Số liệu quan trắc trong 5 đợt đầu tháng 9 cho thấy, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực giám sát lần lượt ở mức 2,70°C, 2,94°C, 3,01°C, 3,01°C và 3,02°C. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có dữ liệu theo dõi, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển trung bình ở quy mô 5 ngày và 10 ngày vượt mốc 3°C.

Hiện tượng El Niño đang tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, chỉ số này có thể đạt đỉnh trong khoảng từ 3,2-3,5°C vào tháng 11, cao hơn đáng kể mức cao nhất trước đây là 2,8°C. Nếu dự báo trở thành hiện thực, đây sẽ là đợt siêu El Niño mạnh nhất trong lịch sử quan trắc.

Từ trước đến nay, thế giới ghi nhận ba đợt siêu El Niño, vào các giai đoạn 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng Trung Quốc, cả chỉ số nhiệt độ mặt nước biển và tốc độ ấm lên trong đợt El Niño hiện nay đều cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ của ba lần trên.

El Niño phát triển nhanh được cho là đã tác động rõ rệt đến thời tiết trong mùa mưa lũ tại Trung Quốc năm nay. Lượng mưa tại miền Trung và miền Đông nước này có xu hướng phân bố theo dạng “nhiều ở phía Bắc và Nam, ít ở khu vực giữa”, trong đó mức độ ngập lụt nhìn chung nghiêm trọng hơn tình trạng hạn hán.

Trong mùa thu, phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình. Đáng chú ý, phần lớn khu vực Giang Nam và một số địa phương phía Đông khu vực Tây Nam có thể có lượng mưa cao hơn mức trung bình từ 50% đến 80%, làm gia tăng nguy cơ mưa cực đoan, lũ quét, sạt lở đất và lũ bùn đá.

Ngược lại, khu vực Tây Nam Nội Mông, phía Đông Bắc khu vực Tây Bắc Trung Quốc và một số nơi khác có thể thiếu mưa từ 20% đến trên 50%, kéo theo nguy cơ hạn hán, cháy rừng và cháy đồng cỏ.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, từ nay đến cuối năm, nước này có thể còn hứng chịu hoặc chịu ảnh hưởng của 1 - 2 cơn bão với cường độ mạnh hơn trung bình.

Mùa đông năm nay, nhiệt độ trung bình tại Trung Quốc được dự báo cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh mạnh có thể xuất hiện nhiều hơn, khiến thời tiết biến động lớn giữa các giai đoạn nóng và lạnh. Lượng mưa mùa đông cũng được dự báo cao hơn trung bình, trong khi nguy cơ rét đậm, rét hại, mưa tuyết và đóng băng tại miền Nam Trung Quốc vẫn cần được lưu ý.