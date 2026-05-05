Bằng lăng nở rộ, phố phường Hà Nội rợp sắc tím đầu hè

Hà Nội vào mùa bằng lăng, sắc tím phủ kín phố phường
Những ngày đầu tháng 5, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, hoa bằng lăng đồng loạt nở rộ, phủ màu tím đặc trưng, báo hiệu mùa hè đang về. Sắc hoa trải dài trên các trục đường lớn, tạo nên diện mạo mới cho phố phường.
Hàng cây bằng lăng trên các tuyến Kim Mã, Văn Cao, Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Quốc Việt, Trần Thái Tông, Duy Tân, Đào Tấn, Nguyễn Chánh… đang vào thời điểm nở rộ.
Hoa bằng lăng có tên tiếng Anh là Queen’s Crape-myrtle. Đây loài cây được trồng phổ biến tại các đô thị ở Việt Nam.
Hằng năm, bằng lăng bước vào mùa nở rộ từ khoảng tháng 5 đến tháng 6. Một số giống, trong đó có bằng lăng Thái, có thể cho hoa hai lần trong năm, kéo dài thêm vào khoảng tháng 7-8.
Về màu sắc, bằng lăng có nhiều biến thể như tím đậm, tím nhạt, tím hồng, ngoài ra còn có màu trắng hoặc hồng. Tuy nhiên, tại Hà Nội, sắc tím vẫn là màu phổ biến nhất.
Đặc điểm của hoa bằng lăng là mọc thành chùm ở đầu cành, chiều dài mỗi chùm có thể dao động từ 20 đến 40 cm.
Cánh hoa mỏng, nhẹ, khi nở tạo thành từng lớp xếp chồng, tạo hiệu ứng thị giác rõ nét dưới ánh nắng đầu hè.
Cùng với phượng vĩ, bằng lăng là loài hoa gợi nhắc rõ nét mùa hè và ký ức tuổi học trò.
Trong những ngày nắng nóng, sắc xanh của hàng cây, cùng bằng lăng nở rộ, góp phần làm dịu cảm giác oi bức trên nhiều tuyến phố.
Tuy nhiên, mùa hoa bằng lăng thường không kéo dài. Sau những cơn mưa đầu mùa, màu hoa sẽ dần nhạt đi và rụng xuống.
Vì vậy, thời điểm đầu tháng 5 được xem là giai đoạn hoa nở đẹp và rõ nét nhất trong năm.
