Xây Tổ hợp giáo dục từ phổ thông đến đại học quy mô 5.800 người tại Hải Phòng

Tổ hợp có diện tích khoảng 10ha, với điểm nhấn là khối nhà hiệu bộ cao 13 tầng, cùng hệ thống giảng đường, ký túc xá phục vụ trực tiếp hoạt động dạy và học cho học sinh, sinh viên.

Thiết kế công trình được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm của những con tàu vượt biển và sắc đỏ hoa phượng vĩ - những biểu tượng gắn liền với thành phố cảng Hải Phòng.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng TP Hải Phòng tại lễ khởi công xây dựng Tổ hợp giáo dục liên cấp của Tập đoàn FPT tại Hải Phòng.

Với việc tổ chức không gian theo mô hình phân khu rõ rệt cho từng cấp học, tổ hợp giáo dục này đảm bảo công năng sử dụng tối ưu cho từng đối tượng người học. Cách tổ chức không gian này hướng tới cá nhân hóa môi trường học tập và trải nghiệm cho học sinh, sinh viên ở các cấp học khác nhau.

Theo kế hoạch, tổ hợp dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Sau khi hoàn thiện, có thể đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 5.800 học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại lễ khởi công Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu chuyển mạnh sang công nghệ lõi và nguồn nhân lực chất lượng cao, việc phát triển các tổ hợp giáo dục gắn với công nghệ và doanh nghiệp như dự án của FPT Corporation tại Hải Phòng là hướng đi có ý nghĩa chiến lược dài hạn, cần được xác định là một cấu phần quan trọng của hạ tầng phát triển, đồng thời gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo điều kiện để mô hình này phát huy hiệu quả; đồng thời kỳ vọng FPT không chỉ đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần đào tạo đội ngũ có năng lực làm chủ, sáng tạo và dẫn dắt công nghệ, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Phối cảnh Tổ hợp giáo dục liên cấp của Tập đoàn FPT tại Hải Phòng.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố xác định giáo dục và đào tạo, đặc biệt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

“Việc thu hút các tập đoàn uy tín đầu tư các tổ hợp giáo dục chất lượng cao là giải pháp có ý nghĩa chiến lược. Thành phố đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của FPT trong việc xây dựng hệ sinh thái đào tạo toàn diện và tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ cao”, ông Phụng nêu.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, nhấn mạnh Tổ hợp giáo dục tại Hải Phòng được định hướng trở thành môi trường học tập hiện đại, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên trên địa bàn và khu vực lân cận phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tiễn.