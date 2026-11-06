Hai phi hành gia đi bộ ngoài không gian gần 7 giờ để lắp pin Mặt Trời

(VTC News) -

Ngày 5/11, hai phi hành gia gồm Anil Menon thuộc NASA và Joshua Kutryk thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada đã hoàn tất lắp đặt tấm pin Mặt Trời cuộn thứ tám, cũng là tấm cuối cùng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Đây là bước cuối trong chương trình nâng cấp hệ thống điện, nhằm bổ sung nguồn năng lượng cho trạm trong những năm hoạt động còn lại.

Trong chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 6 giờ 59 phút, hai phi hành gia đưa tấm pin nặng khoảng 340 kg đến vị trí lắp đặt bằng cánh tay robot Canadarm2. Menon di chuyển trên cánh tay robot trong khi mang theo thiết bị, sau đó cùng Kutryk cố định tấm pin vào giá đỡ đã được chuẩn bị trước.

Hai phi hành gia đi bộ ngoài không gian để lắp pin Mặt Trời cuộn cuối cùng cho Trạm Vũ trụ Quốc tế. (Ảnh: NASA)

Công việc diễn ra ở độ cao khoảng 420 km so với Trái đất. Hai phi hành gia phải làm việc trong điều kiện ISS liên tục chuyển giữa vùng sáng và vùng tối, khoảng 45 phút mỗi lần. Một số thao tác kết nối điện cần được thực hiện khi trạm đi vào vùng tối, lúc các tấm pin không được chiếu sáng trực tiếp và không tạo ra điện từ ánh sáng Mặt Trời.

Sau khi hoàn tất kết nối và kiểm tra hệ thống, hai phi hành gia tháo chốt giữ. Tấm pin tự bung trong khoảng 10 phút nhờ lực đàn hồi tích trữ trong các thanh đỡ composite, không cần động cơ. Khi mở rộng hoàn toàn, tấm pin dài khoảng 19 m.

Theo NASA, hệ thống 8 tấm pin Mặt Trời cuộn (iROSA) được triển khai từ năm 2021 nhằm bổ sung cho các tấm pin nguyên bản đã suy giảm hiệu suất sau hơn 15 năm hoạt động.

Khi hoàn tất, hệ thống mới giúp tăng sản lượng điện của ISS lên đến 30%. Đáng chú ý, mỗi tấm pin mới có kích thước chỉ bằng khoảng một nửa tấm pin cũ nhưng có khả năng cung cấp nhiều điện năng hơn.

Việc nâng cấp giúp bù đắp phần công suất suy giảm của hệ thống cũ, bảo đảm nguồn điện phục vụ các hệ thống hỗ trợ sự sống, thiết bị nghiên cứu và hoạt động của phi hành gia. Đây là nguồn năng lượng cần thiết để ISS tiếp tục vận hành trong giai đoạn cuối sứ mệnh.

Toàn bộ 8 tấm pin được vận chuyển lên ISS bằng tàu chở hàng Dragon của SpaceX. Hệ thống iROSA bổ sung nguồn điện cho trạm trước khi ISS dự kiến ngừng hoạt động và được đưa khỏi quỹ đạo có kiểm soát vào cuối năm 2030.