Hà Nội xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh: Những mốc thời gian chi tiết

(VTC News) -

Theo đó, 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Mường Thanh sẽ được xử lý gồm: khu CT6 Kiến Hưng; khu hỗn hợp Đại Thanh; khu nhà ở Xa La; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6 Linh Đàm; HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Theo lộ trình, quá trình xử lý được chia thành 3 giai đoạn, với yêu cầu trước tiên là hoàn thiện cơ chế pháp lý, sau đó mới rà soát, phân loại và triển khai di dời, phá dỡ.

Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh. (Ảnh minh họa)

Giai đoạn đầu dự kiến hoàn tất trước ngày 30/9/2026.

Theo đó, Hà Nội báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Đảng ủy Chính phủ để xin ý kiến về chủ trương, chính sách xử lý. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ những khó khăn đối với các dự án tồn đọng.

Sau khi cơ chế đặc thù được thông qua, giai đoạn 2 sẽ tập trung vào rà soát và phân loại.

Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hồ sơ pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và nghĩa vụ tài chính, đồng thời kiểm tra hiện trạng từng công trình. Việc rà soát được thực hiện tới từng tòa nhà, tầng và căn hộ để xác định cụ thể diện tích, vị trí và khối lượng xây dựng vi phạm.

Kết quả sẽ là cơ sở phân chia thành hai nhóm gồm hạng mục được phép tồn tại và hạng mục bắt buộc phải di dời, phá dỡ.

Công việc này dự kiến hoàn thành trong tháng 10-11/2026.

Sau khi xác định chính xác các căn hộ phải di dời, thành phố dự kiến thực hiện việc xác định giá đền bù theo giá thị trường. Theo lộ trình, công tác này được hoàn thành trong tháng 11-12/2026.

Giai đoạn 3 tập trung thực hiện việc di dời cư dân và phá dỡ các hạng mục vi phạm. Về di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án theo hai nhóm giải pháp.

Phương án thứ nhất là bố trí, chuyển cư dân sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B; đồng thời có chính sách hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian chờ bố trí.

Phương án thứ hai là chủ đầu tư mua lại căn hộ theo giá thị trường, tạo điều kiện để người dân chủ động tìm mua nhà ở mới. Người dân thuộc diện di dời được ưu tiên mua nhà ở xã hội do thành phố giới thiệu mà không phải thực hiện việc bốc thăm.

Theo kế hoạch, công tác di dời dự tính hoàn thành trong năm 2027.

Đối với các hạng mục phải phá dỡ, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các yêu cầu kỹ thuật liên quan, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

Quá trình phá dỡ sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã và các sở, ngành liên quan.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc phá dỡ trong năm 2028.

Đáng chú ý, với những căn hộ, công trình được phép tồn tại, thành phố cũng đưa ra điều kiện xem xét cấp sổ hồng gồm: Khắc phục vi phạm về đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung; đồng thời được UBND xã, phường xác nhận đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Như vậy, lộ trình xử lý 12 dự án được thiết kế theo trình tự “có cơ chế - rà soát, phân loại - xác định giá đền bù - di dời - phá dỡ, tái thiết”, thay vì áp dụng một phương án xử lý đồng loạt cho toàn bộ các công trình.

Trọng tâm của kế hoạch là vừa xử lý các vi phạm, vừa giải quyết chỗ ở và quyền lợi của cư dân, đồng thời đưa phần công trình được phép tồn tại trở về đúng các yêu cầu về pháp lý, an toàn và hạ tầng đô thị.