Tháo dỡ 86 căn hộ xây trái phép tại Tổ hợp Mường Thanh ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 6/8, Sở Xây dựng Đà Nẵng cung cấp thông tin đến báo chí về quá trình xử lý công trình trái phép tại Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Theo Sở Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định cưỡng chế (Quyết định 4527/QĐ-CCXP ngày 7/10/2019 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 5449/QĐ-SĐCCXP ngày 29/11/2019) buộc tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm tại công trình Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà và Quyết định số 5516/QĐ-UBND ngày 4/12/2019 phê duyệt phương án phá dỡ.

Trong các quyết định này, UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, tổ chức thực hiện (tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phá dỡ, công tác chuẩn bị phục vụ phá dỡ và triển khai thi công phá dỡ).

Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số phát sinh, vướng mắc và trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng đề xuất tự thực tháo dỡ, khắc phục, hoàn trả công năng của chủ đầu tư, UBND TP Đà Nẵng có các văn bản gia hạn quyết định cưỡng chế, giao các sở, ngành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo báo cáo của UBND quận Ngũ Hành Sơn (ngày 14/6/2024), hiện chủ đầu tư đã mua lại và chấp hành tự khắc phục, tháo dỡ xong tường ngăn của tổng cộng 86/86 căn hộ vi phạm tại các tầng 2, 3, 5 và tầng 35 (tầng 2, 3 và 5, mỗi tầng 26 căn hộ, tầng 35 là 8 căn hộ).

Về phương án hoàn trả, tầng 2 và 3 hoàn trả lại công năng theo thiết kế ban đầu là nhà để xe máy. Tầng 5 hoàn trả lại công năng là nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng và tầng 35 hoàn trả lại công năng là phòng lánh nạn theo đúng thiết kế.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đề xuất các cơ quan có thẩm quyền và UBND TP Đà Nẵng cho phép tồn tại các căn hộ tại tầng 4, tầng 41 và tầng 42, với tổng số 78 căn hộ. Chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc việc nộp lại số tiền bị truy thu lợi ích và các khoản chi phí khác (nếu có) do phát sinh tăng số căn hộ theo quy định của Nhà.

“Thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố giao, sau khi xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên tại Công văn số 43/DN1-MTSH ngày 6/6/2024 về việc thực hiện tự khắc phục hoàn trả công năng và phương án kèm theo, Sở Xây dựng xét thấy phương án đề xuất do chủ đầu tư lập là chưa đảm bảo theo quy định. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư rà soát, báo cáo các nội dung nêu trên về Sở. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định”, Sở Xây dựng cho biết.