CSGT Hà Nội xử lý 368 tài xế che biển số, dùng điện thoại khi lái xe

(VTC News) -

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, trong ba ngày từ 13 đến 15/11, lực lượng đồng loạt triển khai kiểm tra trên nhiều tuyến đường, phát hiện 368 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số phương tiện và hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Tổng cộng 368 trường hợp bị lập biên bản trong đợt cao điểm này. Trong đó, hơn một nửa là các lỗi liên quan biển số, như không gắn biển, làm mờ hoặc làm biến dạng ký tự, che lấp bằng miếng dán hoặc chất liệu khác, thậm chí gắn biển không đúng với đăng ký.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng ghi nhận 164 trường hợp tài xế vừa lái xe vừa dùng tay cầm điện thoại.

Một tài xế che, làm mờ biển số bị Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) phát hiện trong ngày 13/11.

Từ các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT đã tạm giữ 55 phương tiện, phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe với 253 trường hợp.

Song song với đó, từ ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai tuần tra tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Các tổ công tác tập trung xử lý những trường hợp làm sai lệch thông tin biển số hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình kiểm tra.

Tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên đường.

Tối 15/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện chị N.T.H (SN 1989, ở Hà Nội), lái xe máy dán che lấp một phần biển số. Khi kiểm tra, chị H. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Còn anh L.Q.K (SN 2001, ở Hải Phòng), bị phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái xe máy trên đường.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết việc xử lý công khai, minh bạch ngay trong ngày đầu thực hiện kế hoạch đã góp phần tạo hiệu ứng răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành đúng quy định về biển số và không sử dụng điện thoại khi vận hành phương tiện.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành các quy định về biển số phương tiện và không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.