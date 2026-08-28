(VTC News) -

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, ô tô được tổ chức đi một chiều trên các tuyến phố Mai Anh Tuấn (đoạn từ Hoàng Cầu đến Đặng Tiến Đông) và phố Đặng Tiến Đông (đoạn từ Mai Anh Tuấn đến số 68 Đặng Tiến Đông) theo chiều từ Hoàng Cầu - Mai Anh Tuấn - Đặng Tiến Đông.

Thời gian thí điểm trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 29/8 đến ngày 29/11.

Hà Nội thí điểm cho ô tô đi một chiều quanh hồ Đống Đa từ 29/8.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn, lắp đặt dải phân cách giữa, các biển báo hướng dẫn từ xa tại các đường giao với phố Khâm Thiên cho phù hợp theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đơn vị này được giao hối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông - Công an thành phố điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.