Hà Nội đề xuất làm hầm kín 8 làn xe qua khu vực cầu Long Biên, Chương Dương

(VTC News) -

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án tuyến, vị trí tuyến đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Hầm kín qua khu vực cầu Long Biên, Chương Dương

Trong phương án, đoạn tuyến từ đầu cầu Long Biên đến sau cầu Chương Dương, dài khoảng 2,3km, được đề xuất xây dựng dưới dạng hầm kín. Bề rộng hầm gồm 6 làn xe cơ giới. Tổng cộng bề rộng nền đường trong lòng hầm là 55,5m.

Theo đơn vị tư vấn, khoảng cách từ mặt đất tự nhiên đến đáy dầm cầu Long Biên và Chương Dương chỉ khoảng 2,5-3,5m. Vì vậy, phương án đi hầm được lựa chọn để tuyến đại lộ vượt qua khu vực hai cầu.

Dù đi qua khu vực cầu Long Biên và Chương Dương, đại lộ phía tả sông Hồng không kết nối trực tiếp với hai cầu này. Cầu Long Biên và cầu Chương Dương được xác định vượt trực thông qua tuyến.

Cầu Thăng Long cũng vượt trực thông và không kết nối với đại lộ phía tả ngạn.

Vị trí hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong khi đó, tại cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, Hà Nội dự kiến bố trí các nút giao liên thông khác mức dạng hoa thị biến thể, có đầy đủ nhánh rẽ trái và rẽ phải (dạng nút Cổ Linh cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường Vành Đai III).

Với những cầu đang thi công, nút giao phía tả ngạn cầu Hồng Hà được đề xuất theo dạng hoa thị biến thể; cầu Thượng Cát là nút hoa thị hoàn chỉnh.

Theo thiết kế đã được phê duyệt, cầu Tứ Liên hiện mới bố trí điểm chờ kết nối với tuyến đường quy hoạch tại trụ P42 trong giai đoạn một. Khi xây dựng đại lộ cảnh quan sông Hồng, các nhánh nút giao sẽ được hoàn thiện và đấu nối vào vị trí chờ này.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, đại lộ sẽ kết nối với đường hai bên cầu thông qua các nhánh lên, xuống. Phương án cũng đề xuất dịch điểm mở chờ kết nối trên cầu về phía Hà Nội khoảng 130m.

Các cầu còn nằm trong quy hoạch chưa được xác định chính xác vị trí và hình thức vượt sông, nên chưa bố trí kết nối liên thông với đại lộ. Giải pháp nút giao sẽ được nghiên cứu khi triển khai từng dự án cầu.

Đại lộ rộng 10 làn xe

Theo phương án, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phía tả sông Hồng có chiều dài khoảng 35km. Dự án có điểm đầu từ nút giao cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) đến điểm cuối tại xã Bát Tràng.

Tuyến đường đi qua các xã Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng và phường Bồ Đề, Long Biên. Tuyến được đề xuất với đường chính 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h; đường gom có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h.

Mặt cắt ngang đoạn tuyến đi xa đê gồm 6 làn xe chính, 4 làn xe ở đường gom.

Đối với các đoạn tuyến đi sát đê tả Hồng, gồm các đoạn AB, CD và LM, phương án đề xuất xây dựng tuyến chính 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe trên đường bên phải, đồng thời sử dụng đường đê hiện trạng làm đường bên trái.

Trong đó, mặt đường tuyến chính rộng 2x12,25m; dải phân cách giữa rộng 5m; dải phân cách bên rộng 5m; mặt đường bên rộng 8m; hè đường bên phải rộng 9m và lề đất bên trái rộng 3m.

Đối với các đoạn tuyến đi xa đê tả Hồng, gồm BC, DE và KL, tuyến chính vẫn có 6 làn xe cơ giới nhưng đường bên được bố trí 4 làn xe.

Theo phương án, mặt đường tuyến chính rộng 2x12,25m; dải phân cách giữa rộng 5m; hai dải phân cách bên rộng tổng cộng 10m; hai mặt đường bên rộng 2x8m; hè đường hai bên rộng tổng cộng 18m.

Riêng đoạn vượt sông Đuống (đoạn EG) sẽ bố trí cầu vượt sông. Mặt cầu mỗi chiều rộng 28m, gồm tuyến chính rộng 12,25m, phần phân cách rộng 3,5m, đường bên rộng 7m và hè đường rộng 4,75m. Tổng bề rộng cầu hai chiều là 60m.

Từ chân cầu Bắc Cầu đến đầu cầu Thăng Long, đoạn GH được đề xuất thu hẹp mặt cắt còn 49,5m. Tuyến gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, mỗi làn hỗn hợp rộng 5,5m; hè hai bên rộng 3m.

Theo phương án, việc thu hẹp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu vực di tích đền Núi, đền Rừng và đền Mẫu Thoải Phúc Xá.