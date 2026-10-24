Lào Cai phấn đấu giải ngân 75% vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10

(VTC News) -

Năm 2026, tỉnh Lào Cai được giao triển khai nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 2.276 tỷ đồng thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG). Với tinh thần chủ động, địa phương đã phân bổ hơn 1.967 tỷ đồng cho các dự án thành phần trọng điểm về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thi công Dự án mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật dọc đường Chiềng On - một trong các dự án hạ tầng đang được tỉnh Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Nhằm đưa nguồn vốn chính sách nhanh chóng phát huy hiệu quả thực tế tại cơ sở, Lào Cai đã đề ra lộ trình thực hiện đầy quyết tâm. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt tối thiểu 75%; hết tháng 11 đạt 85% và cán mốc ít nhất 95% khi kết thúc năm tài chính. Riêng nguồn vốn giai đoạn trước chuyển sang, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100%.

Để đạt được chỉ tiêu này, Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt. Tỉnh chủ động rà soát, điều chỉnh gần 167 tỷ đồng từ các nội dung đã hết nhiệm vụ chi hoặc không đủ điều kiện thực hiện để kịp thời bổ sung cho các công trình, dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt tại địa phương.

Đồng thời, cơ quan tài chính và kho bạc phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để hướng dẫn, hỗ trợ tối đa thủ tục hồ sơ, bảo đảm việc thanh toán, quyết toán diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Sự chủ động và quyết tâm cao trong công tác điều hành giải ngân vốn MTQG khẳng định nỗ lực của Lào Cai trong việc tối ưu hóa nguồn lực Nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.