Không quy định bắt buộc người dân phải chuyển sang xe thuần điện

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 11281 gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý khuyến khích người dân được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, không quy định bắt buộc phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 2/11 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược và dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự thảo Quyết định, bảo đảm không trùng lặp với nội dung Chiến lược phát triển ngành logistics, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu dự thảo Quyết định thể hiện rõ các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện về hạ tầng giao thông.

“Đặc biệt, không quy định bắt buộc (hoặc được hiểu là quy định về lộ trình bắt buộc) chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”, theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực.