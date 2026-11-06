Toàn cảnh 12 dự án Mường Thanh nằm trong diện xử lý sai phạm ở Hà Nội

Đối với những cư dân phải di dời do căn hộ nằm trong phần công trình buộc phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng, nghị quyết quy định cơ chế bồi thường và hỗ trợ. Người dân được ưu tiên mua nhà tại các dự án khác do chủ đầu tư thực hiện hoặc mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đáp ứng điều kiện theo Luật Nhà ở. Những hộ có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại khu vực khối đế phải chuyển đổi công năng cũng thuộc diện được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh.