Cháy trường THCS Kim Liên: Nhân chứng kể phút trèo tường, kéo vòi nước chữa cháy

(VTC News) -

Khoảng 12h15 ngày 5/11, hỏa hoạn bùng phát tại trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Lực lượng chức năng có mặt sau khoảng 4 phút nhận tin báo, triển khai chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Nguyễn Hữu Chuẩn, nhân viên kỹ thuật tòa nhà VCCI, vừa kết thúc giờ nghỉ trưa thì nhận được thông tin từ lực lượng bảo vệ về việc phát hiện khói bốc lên tại khu vực trường học bên cạnh.

Anh Chuẩn cùng đồng nghiệp nhanh chóng đến kiểm tra, sau đó huy động nhân viên phòng kỹ thuật tập trung triển khai phương án ứng phó. Ưu tiên lúc này là ngăn đám cháy lan rộng.

“Lúc tiếp cận, khói rất nhiều, dày đặc. Chúng tôi sử dụng ba vòi chữa cháy của tòa nhà để phun nước”, anh Chuẩn kể.

Nhiều người dân trèo tường tham gia hỗ trợ chữa cháy. (Ảnh: Ngọc Hải)

Theo anh Chuẩn, gần 20 nhân viên phòng kỹ thuật trực tiếp tham gia, đảm nhiệm các công việc như vận hành hệ thống, mở van nước, kéo dây vòi. Lực lượng bảo vệ đồng thời di chuyển các phương tiện, thiết bị và vật dụng dễ cháy ra khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác chữa cháy.

Ở khu B2 Kim Liên, bà Nhàn có cháu gái đang theo học tại trường xảy ra vụ cháy. Người phụ nữ này cho biết cháu gái của bà vừa tan học, về đến nhà trước khi nhận được tin trường gặp hỏa hoạn.

“Lúc đó tôi đang ở nhà. Nghe tin trường cháy, tôi chạy ra ngoài xem thì thấy khói đen bốc lên rất nhiều, dày đặc cả một khu vực”, bà Nhàn kể.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn.

Hoàng Bách, học sinh lớp 9A0, trường THCS Kim Liên, cho biết thời điểm xảy ra cháy, các em vừa tan học được khoảng 10 phút. Nam sinh đã ra khỏi trường, sau đó quay trở lại và phát hiện khói bốc lên từ khu vực lớp học.

Theo Bách, địa điểm này đang là nơi học tạm trong thời gian cơ sở chính được sửa chữa, xây dựng.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án dập lửa.

Liên quan đến vụ cháy tại trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị điều động 7 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đến hiện trường. Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng tham gia phối hợp.

Ngay khi nhận tin, lực lượng chữa cháy khẩn trương có mặt. Qua trinh sát, cảnh sát xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà một tầng, có người mắc kẹt bên trong.

Các tổ công tác sử dụng phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang công trình lân cận. Học sinh đang học tại các khối nhà khác được sơ tán đến nơi an toàn.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 13h cùng ngày, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong, bàn giao cho lực lượng y tế. Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy.