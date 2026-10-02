Hà Nội giảm tốc độ, điều chỉnh phân làn trên cầu Thanh Trì gần 3 tháng

Phương án tổ chức lại giao thông trên cầu Thanh Trì vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành nhằm phục vụ việc thi công, bảo trì các hạng mục kết cấu quan trọng gồm nhịp, gối và trụ cầu.

Đây là giải pháp kỹ thuật cần thiết để vừa bảo đảm tiến độ sửa chữa công trình, vừa duy trì an toàn vận hành, hạn chế xung đột phương tiện trên tuyến huyết mạch thuộc trục Vành đai 3 của Thủ đô.

Cầu Thanh Trì được rào chắn cục bộ và hạ tốc độ để phục vụ sửa chữa kết cấu nhịp, gối cầu.

Theo phương án điều chỉnh, trong suốt thời gian diễn ra hoạt động thi công, tốc độ tối đa của các phương tiện lưu thông qua khu vực công trường sẽ được kiểm soát giảm dần, không vượt quá 40 km/h. Tại các vị trí triển khai sửa chữa dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy, nhà thầu tiến hành dựng rào chắn cục bộ theo từng điểm; dòng xe tiếp tục lưu thông bình thường trên phần diện tích mặt đường còn lại.

Đối với hạng mục sửa chữa khe co giãn, phạm vi thi công được chia làm 3 phân đoạn theo mặt cắt ngang của cầu. Việc dựng rào chắn bảo vệ được bố trí linh hoạt tại từng vị trí, bảo đảm mặt đường luôn có khoảng trống thông suốt cho các luồng xe di chuyển liên tục.

Trong trường hợp diện tích thi công ảnh hưởng hoặc làm thu hẹp làn xe máy, cơ quan quản lý sẽ linh hoạt trích một phần diện tích làn ô tô để tổ chức lối đi riêng cho xe máy; các phương tiện ô tô tiếp tục di chuyển trên phần lòng cầu còn lại nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm và tránh tình trạng xe máy tạt đầu xe lớn.

Để tránh ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu thi công cuốn chiếu dứt điểm từng phân đoạn, chủ yếu làm đêm từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Toàn bộ rào chắn, máy móc phải được thu dọn và hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng mỗi ngày.

Tại hiện trường, đơn vị thi công phải đặt biển cảnh báo từ xa (cách 500m, 100m, 50m), lắp đèn chiếu sáng, chóp nón phản quang và bố trí lực lượng túc trực điều tiết luồng xe.

Song song đó, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng chính quyền các phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Long Biên và xã Bát Tràng hướng dẫn phân luồng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe trái phép ở khu vực hai đầu cầu.