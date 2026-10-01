Cục CSGT dự kiến thí điểm làn vượt xe trên 2 tuyến cao tốc từ quý 4

(VTC News) -

Chiều 1/10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (C08) cho biết, C08 đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức làn sát dải phân cách giữa làm làn vượt xe trên một số đoạn cao tốc, dự kiến triển khai trong quý IV/2026 khi bảo đảm các điều kiện về tổ chức giao thông và an toàn khai thác.

Đại tá Phạm Việt Công cho hay, hiện nay trên nhiều tuyến cao tốc, có rất nhiều xe vẫn đi chậm và bám làn trái (làn 1 sát dải phân cách giữa), gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác phía sau. Đặc biệt, xe đi bám làn trái cao tốc gây tình trạng giảm tốc độ đột ngột, tạo ra xung đột về giao thông trên các tuyến đường cao tốc.

Để giải quyết tình trạng trên, Cục CSGT đã khảo sát trên tuyến, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) nghiên cứu để chức thí điểm làn vượt, dự kiến thí điểm trên hai tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cao Bồ. Đây là hai đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị thí điểm làn vượt xe.

Đại tá Phạm Việt Công thông tin tại họp báo.

Bên cạnh đó, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ để hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường, dự kiến tổ chức vào quý 4/2026.

Thời gian qua, Cục CSGT trực tiếp điều động các cán bộ sử dụng phương tiện lưu thông trên cao tốc, ghi hình quá trình di chuyển để hướng dẫn kỹ năng cho người dân nắm bắt, thực hiện cách vượt xe an toàn.

Về việc xử lý ô tô chạy chậm bám làn trái cao tốc, Cục CSGT chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp khai thác dữ liệu camera giám sát cùng hình ảnh phản ánh của người dân để xử lý.

“Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ quy định rõ, các phương tiện đi chậm phải đi về làn bên phải, không được chuyển làn liên tục gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Mới đây, Cục CSGT đã xử phạt hai trường hợp lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng nhưng chạy chậm và cố tình bám làn trái”, Đại tá Công nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc. Các hình thức tuyên truyền gồm rà soát, điều chỉnh các tín hiệu cần thiết, hiển thị cảnh báo trên các bảng điện tử trên cao tốc; mục đích để tài xế hiểu rõ cần đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đủ an toàn.

Đặc biệt, sau khi vượt xong, tài xế cần chủ động chuyển sang làn phải đảm bảo an toàn để các phương tiện phía sau lưu thông.

Việc thí điểm dựa trên quá trình khảo sát thực tiễn. Cục CSGT mong muốn nhận được sự đồng thuận của người dân để nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác, giảm xung đột trên đường và tăng sự lưu thông trên cao tốc.