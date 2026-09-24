Sau cầu Nhật Tân, Hà Nội tính kẻ vạch khoảng cách trên 3 cầu lớn

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, vạch sơn xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân nhằm tăng cảnh báo, giúp người dân chủ động giữ khoảng cách an toàn.

Hệ thống biển báo xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, việc bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách được thực hiện sau quá trình rà soát trên cầu Nhật Tân. Các biển báo được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, mỗi cụm gồm 5 mốc tương ứng 0m, 50m, 100m, 150m và 200m.

Trên mặt đường cũng được sơn các vạch tương ứng với từng mốc khoảng cách, giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn, đặc biệt khi mật độ phương tiện tăng cao.

Cùng với hệ thống hiện có, các đơn vị liên quan tiếp tục bổ sung biển báo chỉ dẫn, cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, sơn kẻ đường và đinh phản quang nhằm tăng khả năng nhận diện, đồng thời phân định rõ phần đường, làn đường dành cho từng loại xe.

Vạch sơn xác định khoảng cách trên đường.

Sau khi hoàn thiện tại cầu Nhật Tân, hiệu quả của phương án sẽ được đánh giá, đồng thời tiếp thu ý kiến người tham gia giao thông để nghiên cứu điều chỉnh phù hợp. Đây cũng là cơ sở để xem xét triển khai tại một số cây cầu trọng điểm khác như Thăng Long, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi qua cầu Nhật Tân cần chú ý quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để chủ động xử lý các tình huống bất ngờ.