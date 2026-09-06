Ô tô húc văng dải phân cách, va chạm xe máy trên cầu Thanh Trì

(VTC News) -

Ô tô BKS Hà Nội va chạm với xe máy trên cầu Thanh Trì chiều 6/9. (Video: H.N.)

Khoảng 14h ngày 6/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Thanh Trì, TP Hà Nội. Ô tô con sau khi va vào dải phân cách đã lao sang làn đường dành cho xe máy rồi đâm vào thành cầu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô con BKS 29E-115.xx di chuyển trên cầu Thanh Trì, hướng từ nội thành sang Long Biên, TP Hà Nội.

Khi đến khu vực giữa cầu, phương tiện bất ngờ va chạm với dải phân cách ngăn giữa làn ô tô và làn xe máy. Cú va chạm khiến dải phân cách bị hư hỏng, ô tô tiếp tục lao sang phần đường dành cho xe máy. Tại đây, xe va chạm với một xe máy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Tại hiện trường, ô tô con và xe máy bị hư hỏng sau vụ va chạm. Nhiều mảnh vỡ của hai phương tiện văng trên mặt cầu, trong khi một số cấu kiện của dải phân cách cũng bị hư hỏng. Một người nằm gần khu vực xảy ra tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cách đây không lâu, trên cầu Nhật Tân, Hà Nội cũng xảy ra hai vụ va chạm giao thông liên tiếp theo hướng từ Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 17/8, ô tô VinFast va chạm với Mazda CX-5 biển số 19A-622.XX khiến chiếc Mazda mất thăng bằng, lật ngửa giữa cầu.

Cách hiện trường khoảng 100m, 5 ô tô tiếp tục xảy ra va chạm liên hoàn. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong.