116.000 ô tô điện bán ra nửa đầu năm 2026 kéo thị trường Việt Nam tăng tốc

(VTC News) -

Đáng chú ý, với khoảng 116.000 chiếc ô tô điện được VinFast bán ra trong nửa đầu năm 2026, thị trường trong nước không chỉ bứt phá ngoạn mục khỏi giai đoạn trầm lắng mà còn đóng vai trò là đầu tàu kéo doanh số của toàn khu vực ASEAN-6 đi lên.

Gánh gần 40% đà tăng trưởng ASEAN-6

Theo báo cáo toàn cảnh thị trường ô tô ASEAN-6 kỳ thứ 6 của PwC, sau một thời gian chững lại và đi ngang, tổng doanh số ô tô của sáu quốc gia hàng đầu Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore) đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn khu vực tiêu thụ khoảng 1,755 triệu xe, đạt mức tăng trưởng 11,1% so với cùng kỳ.

Trong bức tranh khởi sắc chung đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng rực rỡ nhất với tốc độ tăng trưởng vọt lên mức 31,1%, đưa tổng lượng xe bán ra đạt khoảng 291.000 chiếc. Đây là mức bứt tốc cao nhất trong số toàn bộ các quốc gia được thống kê, bỏ xa hai thị trường đứng sau là Indonesia (15,9%) và Thái Lan (15,1%).

Thị trường ô tô Đông Nam Á hồi phục trong nửa đầu năm 2026. (Ảnh: VinFast)

Sự bứt phá này có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình lại thị phần của Việt Nam tại khu vực. Từ mức 11% tổng doanh số ASEAN-6 và đứng thứ tư vào nửa đầu năm 2024, Việt Nam hiện đã chiếm gần 17%, chính thức vượt Philippines.

Đáng chú ý, trong 175.000 xe tăng thêm của toàn khối, Việt Nam đóng góp 69.000 chiếc, gánh vác tới 40% mức tăng trưởng chung. Sự dịch chuyển này minh chứng sức mua nội địa đã được kích hoạt thành công, với chất xúc tác cốt lõi là sự bùng nổ của xe năng lượng mới.

Phân tích cơ cấu doanh số, có thể thấy sự tái định hình thị trường đang diễn ra như vũ bão. Dù sức mua xe động cơ đốt trong vẫn duy trì mức tăng 9% (đạt 118.000 xe), toàn bộ “phần bánh” tăng trưởng mới lại thuộc về xe điện hóa.

Tâm điểm của làn sóng này chính là VinFast. Nửa đầu năm, hãng xe nội địa xuất sắc bán ra 116.000 ô tô điện, tăng 72% so với cùng kỳ. Cú hích khổng lồ từ VinFast, cùng mức tăng 83% của xe hybrid, đã đưa tổng lượng xe điện hóa tại Việt Nam chạm mốc 127.000 chiếc, lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua doanh số xe xăng truyền thống.

Tỷ lệ thâm nhập xe điện hóa tại Việt Nam chạm mức 52%, vượt xa mức dự báo 50% của PwC. Cú bứt tốc ngoạn mục từ 12% năm 2023 lên hơn nửa thị trường hiện tại phản ánh sự thay đổi tận gốc rễ trong tư duy tiêu dùng.

Động lực chuyển dịch đến từ định hướng xanh hóa của Chính phủ và nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm của các hãng. Đặc biệt, chi phí vận hành siêu tiết kiệm giữa bối cảnh giá nhiên liệu biến động chính là chìa khóa thuyết phục khách hàng.

Cùng với đó, hạ tầng trạm sạc mở rộng thần tốc, điển hình như mạng lưới V-Green với 150.000 cổng sạc tại 34 tỉnh thành, đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản tâm lý, giúp xe điện dễ dàng đi vào đời sống thường nhật.

Động lực tái cấu trúc toàn thị trường

Ghi nhận thực tế tại các đại lý phân phối ô tô và các trung tâm thương mại lớn cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong tệp khách hàng. Nếu như ở những năm trước, nhóm người mua xe điện chủ yếu là những khách hàng trẻ, đam mê công nghệ và thích trải nghiệm cái mới, thì hiện nay, sản phẩm này đã thuyết phục được nhóm khách hàng đại chúng khó tính hơn.

Một trạm sạc xe điện tại Việt Nam.

Các nhân viên bán hàng cho biết lượng khách gia đình tìm mua xe điện làm phương tiện di chuyển chính đang tăng vọt.

Đáng chú ý nhất là làn sóng chuyển đổi của những người kinh doanh dịch vụ vận tải. Đứng trước bài toán tối ưu hóa chi phí để gia tăng biên lợi nhuận, hàng loạt tài xế công nghệ và các hợp tác xã vận tải đã chủ động từ bỏ xe động cơ đốt trong. Chi phí nạp năng lượng mỗi kilomet thấp hơn nhiều lần xe xăng, kết hợp cùng chi phí bảo dưỡng gần như tối giản đã biến ô tô điện trở thành một công cụ sinh lời ưu việt.

Dưới góc nhìn phân tích của các chuyên gia, sự bùng nổ của xe điện không đơn thuần là một hiện tượng mang tính xu hướng nhất thời mà chính là sự tái cấu trúc toàn diện động lực tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Việc Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất ASEAN-6 mang đậm dấu ấn của chiến lược phát triển hệ sinh thái di chuyển xanh. Ô tô điện đang đóng vai trò “phá băng” cho thị trường.

Thông thường, giai đoạn kinh tế vĩ mô đang trong quá trình phục hồi, người tiêu dùng sẽ thắt chặt chi tiêu đối với các tiêu sản tốn kém. Tuy nhiên, ô tô điện lại đánh trúng tâm lý cần sự an toàn về tài chính trong dài hạn của người dân. Chính sự xuất hiện của các mẫu xe thân thiện với môi trường, giá cả dễ tiếp cận và chi phí sử dụng thấp đã kích thích một lượng lớn nhu cầu tiềm năng vốn đang bị kìm nén, tạo ra một lực đẩy đủ lớn để kéo toàn bộ thị trường tăng trưởng vượt bậc.