Green SM lần đầu ra mắt dịch vụ xe máy điện tại thị trường quốc tế ở Indonesia

(VTC News) -

Với cả taxi điện và xe máy điện, Green SM ở Indonesia sẽ mang đến các lựa chọn di chuyển thuận tiện, hiện đại, nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày của đông đảo người dân trong đô thị.

Là một trong những đô thị năng động và có nhu cầu di chuyển bằng xe máy cao, Jakarta đặt ra nhu cầu lớn đối với các phương thức di chuyển linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với nhịp sống đô thị. Trên nền tảng đó, Green SM mang đến dịch vụ xe máy điện với trọng tâm là trải nghiệm khách hàng, chất lượng đội xe, an toàn, sự thuận tiện và mức giá minh bạch, hợp lý, qua đó đưa di chuyển thuần điện đến gần hơn với đời sống hằng ngày của người dân.

Hãng sử dụng các mẫu xe máy hiện đại, thông minh, thuần điện của VinFast. Công ty cam kết mang đến cho người dân trải nghiệm chất lượng cao nhờ đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và mức giá cước minh bạch. Khách hàng có thể đặt dịch vụ trực tiếp trên ứng dụng Green SM, lựa chọn hình thức đặt xe thông thường hoặc sử dụng tính năng Green Now để đặt xe nhanh.

Không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, bước mở rộng của Green SM còn mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho cộng đồng tài xế 2 bánh với các hình thức vận doanh linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu và khả năng tài chính. Cụ thể, với hình thức thuê xe sở hữu, tài xế chỉ trả phí thuê xe từ 39.000 IDR/ngày, được đảm bảo thu nhập lên đến 160.000 IDR/ngày và có cơ hội sở hữu xe sau 2 năm. Trong khi đó, mô hình thuê xe linh hoạt cho phép chọn thời hạn 3, 6 hoặc 12 tháng, đặt cọc chỉ 150.000 IDR, đảm bảo thu nhập 160.000 IDR/ngày trong 2 tháng đầu cùng thưởng hiệu suất.

Ngoài ra, tài xế Green SM được tiếp cận các mẫu xe máy điện VinFast Evo và Feliz II hoàn toàn mới với ưu điểm tiết kiệm chi phí vận hành vượt trội so với xe máy xăng, cùng cơ chế chia sẻ doanh thu và chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Các bác tài cũng được miễn phí tới 5 lượt đổi pin mỗi ngày tại mạng lưới tủ đổi pin V-Green, giúp giảm chi phí vận hành và tối ưu thu nhập.

Nhân dịp ra mắt dịch vụ xe máy điện, Green SM triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong. Cụ thể, từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2026, khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ xe máy điện Green SM được giảm 75%, tối đa 10.000 IDR cho chuyến đi đầu tiên. Từ chuyến thứ hai trở đi, khách hàng được giảm 25%, tối đa 10.000 IDR mỗi chuyến, không giới hạn số lần sử dụng trong thời gian chương trình.

Đồng thời, Green SM cũng mở rộng chiến dịch “Đi xanh mỗi chuyến, thành phố thêm trong lành”, hưởng ứng chuỗi hoạt động của Bộ Môi trường/Cơ quan Kiểm soát Môi trường Indonesia với chủ đề “Bảo vệ Hệ sinh thái & Không khí”. Chiến dịch tiếp tục lan tỏa thông điệp về di chuyển xanh trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là khi Green SM mang đến cho người dân nhiều giải pháp di chuyển thuần điện khác nhau từ ô tô điện đến xe máy điện, phù hợp với nhu cầu của đông đảo người dân.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng Giám đốc Green SM Toàn cầu, cho biết: “Việc triển khai dịch vụ xe máy điện tại Jakarta là bước đi chiến lược trong quá trình Green SM mở rộng quốc tế. Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thuần điện toàn diện, với cả ô tô điện và xe máy điện, qua đó đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, Green SM mong muốn đồng hành lâu dài cùng Indonesia trong quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện các mục tiêu giảm phát thải của đất nước.

Bằng việc đưa các dịch vụ gọi xe thuần điện chất lượng cao đến gần hơn với người dân, chúng tôi kỳ vọng góp phần tạo điều kiện để ngày càng nhiều người chuyển đổi xanh, từ đó cùng cộng đồng xây dựng những thành phố trong lành và đáng sống hơn”.

Theo các nghiên cứu đánh giá về toàn bộ vòng đời phương tiện, lượng phát thải tổng thể của ô tô và xe máy điện có thể thấp hơn khoảng 75% so với ô tô và xe máy chạy xăng. Trong hành trình phát triển toàn cầu, Green SM đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến đi, với tổng quãng đường gần 6 tỷ km, qua đó góp phần giảm hơn 800.000 tấn CO₂ phát thải, tương đương lượng carbon được hấp thụ bởi khoảng 36 triệu cây xanh.

Với việc bổ sung dịch vụ xe máy điện tại Indonesia, Green SM hoàn thiện thêm một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái xanh. Từ taxi điện phục vụ những hành trình dài, đến xe máy điện đáp ứng nhu cầu di chuyển nhanh chóng, linh hoạt trong đô thị, Green SM hướng tới một hệ thống di chuyển toàn diện, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Thông qua đó, Green SM còn khẳng định cam kết đồng hành cùng Indonesia trong quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông, cùng người dân xây dựng những đô thị xanh hơn, trong lành hơn và đáng sống hơn.