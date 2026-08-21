Gợi ý 5 mẫu Laptop Acer RTX 5050 đáng chú ý cho dân thiết kế và truyền thông

(VTC News) -

Acer mang đến dòng Nitro ProPanel RTX 5050 kèm màn hình chuẩn màu 100% sRGB, khả năng nâng cấp RAM và SSD ấn tượng cùng bảo hành VIP 3S1. Đây là những trang bị giúp người dùng chủ động trong quá trình sử dụng và nâng cấp thiết bị lâu dài.

Các mẫu laptop Acer Nitro ProPanel với RTX 5050 dưới đây được xây dựng theo những định hướng khác nhau. Có phiên bản tập trung vào tính cân bằng, có mẫu ưu tiên không gian hiển thị, trong khi một số lựa chọn nổi bật ở dung lượng lưu trữ hoặc tính đa nhiệm.

Acer Nitro V 15 ANV15-52-59AA

Nitro V 15 ANV15-52-59AA sử dụng Intel Core i5-13420H, RAM 16GB và SSD 512GB. Màn hình 15,6 inch Full HD đạt 100% sRGB theo cấu hình công bố, phù hợp cho chỉnh ảnh, thiết kế và xử lý video cơ bản.

Tần số quét 180Hz giúp thao tác và chuyển động trên màn hình mượt hơn. Máy có hai khe RAM, hỗ trợ nâng tối đa 64GB, thuận tiện khi nhu cầu đa nhiệm tăng theo thời gian.

Với 512GB lưu trữ, giới hạn sẽ xuất hiện rõ hơn khi quy mô dữ liệu kèm theo tăng lên. Do đó, dung lượng đáp ứng sẽ cần phải tính toán để tối ưu.

Acer Nitro V 15 ANV15-52-72BM

Ở ANV15-52-72BM, Acer nâng CPU lên Intel Core i7-13620H. Các thông số RAM, SSD màn hình FHD tương tự bản Core i5. Đáng chú ý, điểm khác biệt đến từ hệ thống kết nối.

Máy có USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4, HDMI 2.1, ba cổng USB-A và cổng mạng LAN. Cấu hình này phù hợp với góc làm việc sử dụng màn hình ngoài, ổ cứng di động và nhiều thiết bị ngoại vi, đồng thời giảm nhu cầu dùng thêm Hub chuyển đổi.

ANV15-52-72BM đáng cân nhắc khi laptop được sử dụng như thiết bị trung tâm tại bàn làm việc. Nếu chủ yếu dùng máy độc lập, khác biệt so với ANV15-52-59AA sẽ không quá lớn ngoài lợi thế về CPU.

Acer Nitro V 16S AI ANV16S-61-R0B8

Nitro V 16S AI ANV16S-61-R0B8 sử dụng màn 16 inch tỷ lệ 16:10, cho không gian hiển thị rộng hơn màn 15,6 inch thông thường. Lợi thế này hữu ích khi làm việc trên timeline, bảng chỉnh màu hoặc giao diện thiết kế nhiều công cụ. Màn hình đạt độ sáng 400 nits và độ phủ 100% sRGB.

Máy có sẵn RAM 16GB, SSD 512GB và hỗ trợ nâng cấp linh hoạt. Hai khe SSD cho phép mở rộng lưu trữ lên tới 4TB, trong khi RAM hỗ trợ tối đa 96GB. Khả năng này giúp cấu hình thích ứng tốt hơn với nhu cầu đa nhiệm, xử lý dữ liệu và các dự án sáng tạo tăng theo thời gian.

Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R337

Nitro V 16S AI ANV16S-41-R337 nổi bật với SSD 1TB được trang bị sẵn, phù hợp với công việc thường xuyên lưu trữ tệp dung lượng lớn. Màn hình 16 inch WUXGA tỷ lệ 16:10, độ sáng 400 nit và độ phủ 100% sRGB cũng tạo không gian hiển thị rộng hơn cho quá trình biên tập nội dung.

Máy sử dụng Ryzen 7 260, RAM 16GB DDR5 và RTX 5050 8GB. RAM và SSD đều có thể nâng cấp khi nhu cầu tăng. So với các phiên bản chỉ có SSD 512GB, dung lượng 1TB giúp người dùng thoải mái hơn ngay từ đầu và chưa cần nâng cấp lưu trữ quá sớm.

Acer Nitro ProPanel ANV16S-71-58WQ

Được trang bị 32GB RAM DDR5, Nitro ANV16S-71-58WQ phù hợp với nhu cầu đa nhiệm cao và thêm phần phức tạp. Khả năng vận hành nhiều tác vụ cùng lúc trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Mẫu máy này còn sở hữu màn hình 16 inch 2K+, 180Hz, độ sáng 400 nits và 100% sRGB. Độ phân giải cao hơn giúp quan sát hình ảnh và bố cục chi tiết hơn, đặc biệt khi làm việc với nhiều cửa sổ trên cùng một màn hình.

Vì sao Nitro ProPanel RTX 5050 phù hợp với dân thiết kế và truyền thông?

RTX 5050 giúp các mẫu laptop Acer xử lý hiệu quả những tác vụ sáng tạo như dựng video, thiết kế đồ họa hay chỉnh sửa nội dung số. Bên cạnh hiệu năng, dòng Nitro ProPanel hướng đến nhu cầu sử dụng lâu dài với màn hình 100% sRGB, hệ thống tản nhiệt được tối ưu hiệu suất. Dung lượng bộ nhớ được đẩy lên tới 96GB RAM và 4TB SSD.

Bên cạnh phần cứng, Acer áp dụng chính sách bảo hành VIP 3S1 trên nhiều dòng sản phẩm cao cấp. Hãng cam kết xử lý bảo hành trong 3 ngày, kể cả cuối tuần; quá thời hạn sẽ được hỗ trợ đổi máy theo điều kiện chương trình.