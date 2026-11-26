(VTC News) -

Sáng 26/11, tại Nhà khách La Thành (số 22 Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển vì hạnh phúc người mù”.

Trong nhiệm kỳ X (2022 - 2026), gắn với quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp Hội đã chủ động vượt qua khó khăn do biến động kinh tế, thiên tai, đổi mới hoạt động và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn Hội hiện có 32 tỉnh, thành Hội với 67.444 hội viên; duy trì 226 cơ sở sản xuất tập trung đạt doanh thu 509,34 tỷ đồng; huy động trên 585 tỷ đồng chăm lo an sinh và kéo tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,72%.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI sáng 26/11. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh chuyển đổi số và AI mở ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới đối với người mù.

Ông tin tưởng Hội sẽ bước vào nhiệm kỳ XI với quyết tâm mới, chăm lo thiết thực hơn cho hội viên, tạo thêm cơ hội học tập, việc làm để xây dựng xã hội bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Phạm Tất Thắng phát biểu tại Đại hội sáng 26/11. (Ảnh: Xuân Kỳ)

Từ góc độ đào tạo và kiện toàn tổ chức, tham luận của Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù đề xuất chuyển từ dạy nghề sang phát triển năng lực số, gắn chiến lược nhân lực với sắp xếp bộ máy. Đơn vị kiến nghị bảo đảm nguồn lực để không đứt gãy chuỗi đào tạo cán bộ từ Trung ương tới cơ sở.

Về sinh kế và việc làm, tham luận của Hội Người mù TP.HCM nhấn mạnh nghề xoa bóp bấm huyệt vẫn là hướng tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho hội viên. Đơn vị đề xuất chuẩn hóa đào tạo chuyên sâu, chuyển đổi số trong quản lý và mở rộng ưu đãi thuế để các cơ sở phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đặt mục tiêu trên 70% người mù trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, doanh thu cơ sở sản xuất tập trung tăng bình quân 10%/năm (đạt trên 700 tỷ đồng cả nhiệm kỳ) và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống khoảng 5%.

Song song đó, toàn Hội phấn đấu 100% tỉnh, thành Hội duy trì tuyên truyền thường xuyên trên nền tảng số, 100% tổ chức và hội viên sử dụng App Mặt trận số cùng hệ thống điều hành tác nghiệp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng tới hòa nhập bền vững và nâng cao đời sống hội viên.