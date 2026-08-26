Giáo viên TP.HCM cho học sinh nghỉ học thêm để xem chung kết AFF Cup

“Tối nay diễn ra trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Để hòa chung không khí cổ vũ và đặc biệt đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy thông báo các bạn đang học ca 19h30-21h chủ động chuyển lên ca 17h30-19h; ca 19h30-21h tối nay sẽ được nghỉ”.

Từ sáng 26/8, nhóm lớp học thêm Vật lý của học sinh lớp 12 tại phường Tam Thắng (TP.HCM) bất ngờ nhận được thông báo đặc biệt từ thầy Vũ Tá Quyền. Thầy giáo thông báo học sinh đang học ca tối dồn lên ca trước, còn ca cuối được nghỉ để theo dõi trận chung kết AFF Cup 2026.

Cầu thủ Quang Hải của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến)

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam và Thái Lan chạm trán ở chung kết giải đấu khu vực. Hai đội từng đối đầu tại chung kết AFF Cup 2022 và 2024, trước khi tiếp tục cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Nghỉ học, dời lịch vì trận chung kết AFF Cup

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, thầy Vũ Tá Quyền cho biết việc dời ca học xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện để học sinh theo dõi trận đấu, đồng thời tránh việc các em phải tan học muộn.

Lớp học của thầy giáo sinh năm 2000 chủ yếu là học sinh THPT, trong đó khoảng 80% là nam. Nhiều em yêu thích bóng đá và đặc biệt quan tâm đến những trận đấu có đội tuyển Việt Nam.

Thông báo dời lịch, nghỉ học được thầy Quyền gửi trong nhóm lớp. (Ảnh: NVCC)

Thông thường, vào dịp hè, ca học cuối của lớp thầy Quyền thường bắt đầu khoảng 19h30 và kết thúc lúc 21h. Trong khi đó, trận chung kết AFF Cup bắt đầu lúc 20h. Nếu vẫn giữ lịch học bình thường, học sinh sẽ phải học trong khi trận đấu diễn ra hoặc có thể tự ý nghỉ học để xem bóng đá.

Vì vậy, thầy Quyền chọn phương án dồn ca cuối lên ca trước, từ 17h30-19h. Học sinh vẫn hoàn thành buổi học và sau đó có thể trở về nhà trước khi trận đấu bắt đầu.

“Thông thường, tôi sẽ chủ động cho các học sinh nghỉ hoặc dồn ca trước để tránh các em cúp học hoặc bị kẹt xe lúc tan học”, thầy nói.

Với thầy Quyền, xem bóng đá trước hết là một hình thức giải trí, đồng thời là dịp để hòa vào niềm vui chung của cả nước. Việc điều chỉnh lịch học nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ học tập, bởi học sinh đã hoàn thành phần lớn bài tập ngay tại lớp, về nhà chỉ cần làm nốt số bài còn lại. Do đó, thầy không cần cắt giảm bài tập về nhà dù cho học sinh nghỉ một ca học để xem bóng đá.

Không riêng lớp Vật lý của thầy Quyền, thầy H.A., giáo viên Tiếng Anh tại TP.HCM, cũng quyết định cho học sinh nghỉ các ca học chiều và tối 26/8 để đón chờ trận chung kết. Những buổi học này sẽ được thầy A. bố trí dạy bù vào thời gian khác.

Ở những trận đấu trước của AFF Cup, thầy H.A. chủ yếu chủ động dời lịch học lên sớm hơn. Tuy nhiên, trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan là ngoại lệ khi cả thầy và trò đều đặc biệt mong chờ.

Là người hâm mộ cuồng nhiệt bóng đá Việt Nam, thầy quyết định cho học sinh nghỉ học để theo dõi trận đấu. Không chỉ cho nghỉ, thầy còn “miễn” bài tập trong tối 26/8, để học sinh có thể thoải mái xem bóng đá, vui chơi và nghỉ ngơi sau trận đấu.

Chị Thúy Vy, phụ huynh tại phường Đông Hưng (TP.HCM), cũng cho biết lớp học thêm Toán của con gái, có lịch từ 19h30-21h30, được giáo viên cho nghỉ để hòa chung không khí AFF Cup.

Vị phụ huynh cho biết nhiều học sinh trong lớp đề xuất nghỉ học để xem bóng đá nên giáo viên quyết định đồng ý. Việc này cũng nhằm tránh cho học sinh phải di chuyển trên đường vào thời điểm giao thông có thể đông đúc trước và sau trận đấu.

Bản thân người mẹ đồng tình với quyết định của giáo viên. Chị cho rằng nếu lớp học vẫn diễn ra, học sinh có thể khó tập trung khi trận đấu đang diễn ra. Tiếng reo hò, cổ vũ từ bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến buổi học.

Quan trọng hơn, việc cho nghỉ giúp học sinh tránh phải di chuyển về nhà trong thời điểm người hâm mộ tràn ra đường ăn mừng nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Vẫn cần đảm bảo an toàn cho học sinh

Với các giáo viên, cho học sinh nghỉ một buổi để xem bóng đá không đồng nghĩa với việc bỏ qua những nguyên tắc về học tập và an toàn.

Trong thông báo gửi học sinh, thầy Vũ Tá Quyền nhấn mạnh việc điều chỉnh ca học trước hết nhằm hòa chung không khí cổ vũ, nhưng lý do quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho các em.

Thầy Vũ Tá Quyền dạy thêm môn Vật lý tại phường Tam Thắng (TP.HCM). (Ảnh: NVCC)

Thầy dự đoán nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng, đường phố có thể rất đông khi người hâm mộ xuống đường ăn mừng. Trong trường hợp học sinh tan học lúc 21h, việc di chuyển về nhà có thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, thầy nhắc học sinh cổ vũ theo tinh thần “hết mình - văn minh - an toàn”, tuyệt đối không cá độ dưới bất kỳ hình thức nào và không “đi bão”. Thay vào đó, các em nên xem bóng đá, cổ vũ cùng gia đình, bạn bè tại những nơi an toàn.

“Bóng đá là để vui, để tự hào và để cùng nhau hòa chung màu cờ sắc áo”, thầy giáo nhắn nhủ học sinh, đồng thời đề nghị các em không để một trận bóng vui trở thành câu chuyện đáng tiếc vì những hành động thiếu an toàn.

Thầy H.A cũng đưa ra những lời nhắc tương tự. Dù cho học sinh nghỉ học và miễn bài tập, giáo viên vẫn yêu cầu các em xem bóng đá lành mạnh, không tụ tập gây mất trật tự, không “đi bão” để tránh những rủi ro có thể ảnh hưởng đến bản thân.

Với chị Thúy Vy, dù gia đình không phải người hâm mộ bóng đá, chị vẫn đánh giá cao việc giáo viên đặt sự an toàn của học sinh lên trước. Một buổi học có thể học bù, nhưng nếu phải di chuyển trong cảnh đông đúc sau trận đấu, học sinh có thể gặp những rủi ro khó lường.

“Gia đình tôi không đam mê bóng đá nhưng cũng rất biết ơn giáo viên vì đã nghĩ cho sự an toàn của học sinh”, chị Vy chia sẻ.