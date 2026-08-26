Phe vé hét giá ở sân Mỹ Đình, CĐV quay xe ra quán bia xem Việt Nam đấu Thái Lan

Khoảng 16h ngày 26/8, khi còn khoảng 4 giờ trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, khu vực quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã đông kín người hâm mộ.
Nhiều CĐV mang theo cờ, băng rôn, cúp mô hình,... và liên tục hô vang “Việt Nam vô địch”.
Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h cùng ngày. Sức nóng của cuộc đối đầu khiến lượng người đổ về Mỹ Đình tăng nhanh dù bóng chưa lăn.
Bên cạnh không khí cổ vũ, thị trường vé cũng trở thành tâm điểm. Nhiều người hâm mộ tiếp tục tìm mua vé từ các nguồn sang nhượng bên ngoài khi vé chính thức đã được bán hết.
Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, vé trận chung kết lượt về có 4 mức giá gồm 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/vé. Vé được mở bán trực tuyến từ ngày 20/8 và nhanh chóng hết.
Khi nguồn vé chính thức khan hiếm, giá trên thị trường bên ngoài bị đẩy lên cao. Ghi nhận trong chiều ngày 26/8, một số phe vé rao bán vé với mức gấp 3-5 lần giá niêm yết. Có cặp vé vị trí đẹp được hét tới hơn 10 triệu đồng, thậm chí có nơi rao 12 triệu đồng/cặp.
Anh Huy Tưởng (ở Hải Phòng) cho biết anh dự định chi khoảng 1 triệu đồng cho mỗi vé để được trực tiếp theo dõi trận chung kết tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu giá sang nhượng, anh không khỏi cân nhắc. “Giá vé bị đẩy lên khá cao nên nếu mua một cặp ở vị trí tốt thì số tiền phải bỏ ra vượt xa dự tính. Tôi vẫn muốn ra Mỹ Đình tìm thêm, nếu không mua được thì có lẽ sẽ cùng bạn bè ra quán ăn hoặc quán cà phê xem trận”, anh Tưởng nói.
Không chỉ những người lần đầu tìm vé gặp khó khăn, các CĐV thường xuyên theo chân đội tuyển cũng cảm nhận rõ sức nóng của trận đấu năm nay. “Trận này nhu cầu còn lớn hơn vì Việt Nam gặp Thái Lan và lại đá trận lượt về trên sân nhà. Vé vì thế rất khó tìm, còn giá thì bị đẩy lên khá cao”, anh Tuấn, ở Phú Xuyên, Hà Nội chia sẻ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, càng gần giờ thi đấu, dòng người quanh sân Mỹ Đình càng đông. Nhiều nhóm CĐV mặc áo đỏ, mang cờ và băng rôn tập trung thành từng nhóm, tạo không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
Sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng xuất phát từ lợi thế mà đội tuyển Việt Nam tạo được ở trận lượt đi. Ngày 22/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Thái Lan 2-0 trên sân Rajamangala, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận quyết định trên sân nhà.
Với cách biệt hai bàn, Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt một bàn là vẫn bảo vệ được lợi thế về tổng tỷ số. Tuy nhiên, Thái Lan không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình tìm bàn thắng.
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