(VTC News) -

Sinh năm 1999, Lê Thúy Diệu là cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Nhờ định hướng sớm về ngành học, khi giành giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, Diệu đã quyết định nộp hồ sơ tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngay từ khi còn nhỏ, Diệu ước mơ được đi du học để khám phá thế giới. Hành trình chinh phục học bổng Fulbright của cô kéo dài 1,5 năm, từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi hoàn tất mọi thủ tục sang Mỹ.

“Em cũng đã từng nộp và trượt nhiều học bổng, cho đến khi cuối cùng thành công với Fulbright và chạm tay tới giấc mơ Ivy League”, Diệu chia sẻ.

Lê Thuý Diệu, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thuý Diệu nhận được thư trúng tuyển từ học bổng Fulbright vào một buổi chiều tháng 8/2024, khi cô đang dạy tiết cuối ở trường. Dù rất hồi hộp, nhưng Diệu không dám mở ngay vì sợ nếu không đỗ bản thân sẽ buồn, ảnh hưởng đến việc dạy học.

“Trống trường vừa tan, em mở thư và vỡ oà vì những nỗ lực mình bỏ ra đã có kết quả”, Diệu nói.

Kể từ đó, cô bắt đầu quá trình ôn luyện để thi các bài thi chuẩn hoá, nâng điểm tiếng Anh để nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Mỹ.

Và rồi giữa tháng 3/2025, Thuý Diệu đã nhận được tin trúng tuyển vào chương trình Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, chuyên ngành Thống kê, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Statistics, Measurement and Assessment) tại Đại học Pennsylvania. Ngôi trường xếp hạng Top 10 Đại học tốt nhất nước Mỹ, thuộc khối trường Ivy League.

Ở bậc đại học, Thuý Diệu là một sinh viên tiêu biểu trong học tập và nghiên cứu khoa học. Cô từng giành Học bổng sinh viên xuất sắc của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tất cả các kì học, Học bổng theo chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học năm 2019, Học bổng Trường hè Khoa học, Học bổng Nitori năm 2019, Học bổng Tài năng trẻ FPT 2017-2019.

Diệu từng hướng dẫn hai nhóm học sinh cấp 2 và cấp 3 tham dự cuộc thi Data Science/AI Quốc tế do ISODS tổ chức, đạt giải Nhì và giải Ba. Cô còn được chứng nhận là Chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft (Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert) 4 năm liên tiếp (2021-2025).

Thuý Diệu tham gia buổi định hướng trước khi lên đường đến Mỹ.

Kết thúc 4 năm học, cô gái xứ Thanh tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Sư phạm Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) với điểm GPA top 1% (3,9/4,0).

Sau đó, Diệu đạt Học bổng VINIF dành cho học viên cao học trong nước (2023-2024) học thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Tháng 6/2024, cô được trường giữ lại là giảng viên khoa Toán – Tin, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, có cơ hội được đi dạy trực tiếp ở một trường phổ thông, Diệu đã nhận ra mình rất yêu thích việc dạy học. Thuý Diệu nhận định, chương trình đổi mới giáo dục phổ thông mang đến những chuyển biến rất tích cực song việc kiểm tra đánh giá vẫn chưa chuyển mình kịp với tốc độ thay đổi của nội dung, phương pháp dạy học. Do đó, cô giáo trẻ có mong muốn học sâu hơn về nội dung này khi sang Mỹ du học thạc sĩ.

Ban đầu, Diệu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô đã lên các hội nhóm về học bổng, đọc những câu chuyện của những người đi trước, tìm ra những người có cùng nền tảng, ngành học tương tự, nghiên cứu kĩ hồ sơ của họ và soi chiếu vào bản thân mình, để xem mình có điểm gì và còn thiếu gì.

Xác định Tiếng Anh cũng là một trở ngại với bản thân khi chỉ vừa đạt yêu cầu của học bổng, Diệu phải luyện tập thử nâng cao phản xạ trước rất nhiều cho vòng phỏng vấn.

Diệu cho rằng điều đã thuyết phục hội đồng phỏng vấn học bổng Fulbright chính là từ câu chuyện thật và sự kiên định với ước mơ của mình. Hội đồng phỏng vấn đã hỏi cô gái Việt rằng: “Sau này khi đi học về, em muốn làm lãnh đạo để tạo ra thay đổi trong chính sách hay tiếp tục làm giáo viên?”.

Không nghĩ quá nhiều, Diệu khẳng định ước mơ lớn nhất của em vẫn là làm một giáo viên Toán và làm một giảng viên hướng dẫn các giáo viên, dù Fulbright là học bổng tìm kiếm những lãnh đạo tương lai, thường ưu tiên các ý tưởng khởi nghiệp hay phát triển dự án lớn.

"Người phỏng vấn thậm chí đã hỏi lại em về câu trả lời đó, rằng em có chắc chắn không. Lúc đó, em hiểu câu trả lời ấy có thể làm giảm cơ hội được chọn, nhưng vẫn chấp nhận nguy cơ”, Diệu chia sẻ.

Cô giáo trả lời thêm: “Em tin làm giáo viên cũng là một cách dẫn dắt thay đổi, chỉ khác là mình thay đổi từ những lớp học nhỏ nhất”.

Diệu cùng bố và em trai trong ngày tốt nghiệp cử nhân tại khuôn viên Đại học Sư phạm Hà Nội, hồi tháng 5/2021.

Tháng 8/2025, Diệu đã lên đường đến Mỹ nhập học thạc sĩ tại Đại học Pennsylvania với sự hỗ trợ từ học bổng Fulbright, học bổng toàn phần của chính phủ Hoa Kỳ, tài trợ toàn phần từ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, bảo hiểm,…

PGS. TS. Nguyễn Phương Chi, giảng viên Khoa Toán – Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận tâm huyết, trăn trở của Thuý Diệu về lĩnh vực đánh giá trong giáo dục.

“Là giảng viên hướng dẫn của Thuý Diệu, tôi đã rất ấn tượng về sự nghiêm túc, trách nhiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu của em. Thuý Diệu có khả năng nghiên cứu tốt, độc lập và sáng tạo. Em cũng đã có những bài báo về lĩnh vực đánh giá trong giáo dục có chất lượng tốt", cô Chi cho biết.

Cô Diệu cùng các học sinh lớp 8A4 trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trong Lễ khai giảng, năm học 2024 - 2025.

Còn TS. Nguyễn Thị Thu Anh (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành) đánh giá cao năng lực sư phạm, sự tận tâm và khả năng truyền cảm hứng của cô giáo trẻ Thuý Diệu.

“Em ấy rất xuất sắc trong việc tổ chức và giảng dạy trực tuyến, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19, gây ấn tượng mạnh mẽ với học sinh và tôi”, cô chia sẻ.

Thuý Diệu mong muốn có thể đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình cho giáo dục Việt Nam. Sắp tới, cô dự định sẽ lên kế hoạch để học tập thật tốt chương trình thạc sỹ, tìm hiểu văn hoá nước Mỹ và sẵn sàng làm đại sứ văn hoá của Việt Nam ở trường Ivy League.

“Sau khi hoàn thành chương trình học, em sẽ quay về Việt Nam cùng những kiến thức, trải nghiệm ở Mỹ, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của giáo dục Việt Nam”, Diệu tâm sự.