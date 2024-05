Bắt nữ giám đốc lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 21/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga (SN 1984), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Hằng Nga tại cơ quan công an

Cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động, nhưng Trần Thị Hằng Nga vẫn giới thiệu mình làm Giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động.

Nga cam kết các trường hợp xuất khẩu lao động đều có tỷ lệ thành công cao, mức giá rẻ hơn những nơi khác từ 200 - 300 triệu đồng. Vì vậy, đã có hàng trăm công dân có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động các nước như Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ… được các môi giới giới thiệu và gửi hồ sơ cho Nga để làm thủ tục. Nga đã yêu cầu các công dân đóng tiền theo nhiều đợt với tổng số tiền nhiều tỷ đồng.

Sau khi đóng tiền, các nạn nhân vẫn không đi được nên đã đòi Nga trả tiền. Nữ giám đốc này hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả tiền cho các công dân.

Tang vật vụ án

Khám xét chỗ ở của Trần Thị Hằng Nga, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, CPU máy tính bàn, 3 điện thoại di động, nhiều hộ chiếu, hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa, hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp nhận hơn 500 công dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động nước ngoài, với tổng số tiền là hơn 20 tỷ đồng. Tất cả số tiền nhận trên, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là nạn nhân của Trần Thị Hằng Nga nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để được phối hợp giải quyết.