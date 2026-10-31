Tái phát ung thư tuyến giáp sau 14 năm vì một sai lầm của người bệnh

(VTC News) -

Năm 2012, người phụ nữ 70 tuổi được phẫu thuật ung thư tuyến giáp, sau đó điều trị bằng iod phóng xạ I-131. Thời gian đầu, bệnh nhân có tái khám theo dõi nhưng về sau không duy trì đều đặn việc này.

Vài năm gần đây, bà phát hiện hạch bất thường ở vùng cổ nhưng không đi kiểm tra. Chỉ đến khi khối hạch lớn dần, gây cảm giác tức, chèn ép và khó chịu, bà mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả kiểm tra xác định bệnh nhân bị di căn hạch cổ tái phát sau ung thư tuyến giáp. ThS.BS Phạm Thanh Thưởng, Bệnh viện Đa khoa An Việt, cho biết tổn thương đã phát triển trong thời gian dài, cần được can thiệp sớm để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Đáng chú ý, khi khai thác tiền sử, bác sĩ phát hiện bệnh nhân không duy trì uống hormone tuyến giáp thường xuyên sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Thời điểm nhập viện, bà đã ngừng thuốc, chỉ số TSH tăng lên 71 mUI/L, cao hơn nhiều so với giới hạn bình thường khoảng 4,2 mUI/L.

Bệnh nhân bị di căn hạch cổ tái phát sau ung thư tuyến giáp. (Ảnh: Hải Loan)

Theo bác sĩ Thưởng, sau khi cắt toàn bộ tuyến giáp, cơ thể không còn khả năng tự sản xuất đủ hormone để duy trì hoạt động bình thường. Vì vậy, người bệnh phải bổ sung hormone bằng thuốc suốt đời.

Với bệnh nhân ung thư tuyến giáp, thuốc hormone không chỉ giúp bù đắp lượng hormone thiếu hụt mà còn có tác dụng kiểm soát TSH - hormone có khả năng kích thích tế bào tuyến giáp phát triển, có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của những tế bào ung thư còn sót lại sau điều trị.

Khi tự ý ngừng thuốc, người bệnh có nguy cơ suy giáp do thiếu hormone, đồng thời khiến TSH tăng cao, khiến việc kiểm soát nguy cơ tiến triển bệnh trở nên khó khăn hơn.

Theo BS Thưởng, các tổn thương di căn ở vùng cổ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể tiếp tục tăng kích thước, gây loét, hoại tử, chảy máu hoặc xâm lấn những cơ quan lân cận.

Đáng lo ngại, khối u có thể lan đến khí quản, thực quản, mạch máu và các dây thần kinh vùng cổ. Ở giai đoạn tiến triển, ung thư còn có khả năng di căn đến phổi, xương, não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng các cơ quan.

Với bệnh nhân 70 tuổi kể trên, sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ quyết định phẫu thuật loại bỏ khối hạch di căn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, toàn bộ tổn thương được lấy bỏ, đồng thời bảo tồn được những cấu trúc quan trọng như động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh và các dây thần kinh vùng cổ.

Bác sĩ cho biết không phải trường hợp tái phát nào cũng có thể phẫu thuật thuận lợi như vậy. Nếu khối di căn phát triển quá lớn, xâm lấn sâu vào mạch máu, thần kinh hoặc cơ quan lân cận, việc can thiệp sẽ phức tạp hơn, thậm chí không thể loại bỏ triệt để tổn thương.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Thưởng lưu ý người bệnh ung thư tuyến giáp không nên chủ quan sau phẫu thuật hoặc điều trị iod phóng xạ. Việc kết thúc một đợt điều trị không đồng nghĩa với việc bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn và không còn nguy cơ tái phát.