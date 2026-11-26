(VTC News) -

Đây là mùa giải đánh dấu một cột mốc phát triển mới. Giải đấu tiếp tục nâng tầm quy mô chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm thi đấu toàn diện cho hơn 12.000 vận động viên cùng hệ sinh thái hoạt động thể thao - văn hóa bứt phá.

Eximbank chính thức trở thành nhà tài trợ mang tên giải

Mùa giải 2027 ghi dấu mốc quan trọng khi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức trở thành Nhà tài trợ mang tên giải. Theo đó, tên gọi chính thức mới là Giải Marathon TP.HCM Eximbank (Eximbank HCMC Marathon).

Tọa đàm Trải nghiệm vận động viên chia sẻ nhiều thông tin chuyên môn của giải chạy.

Eximbank đồng hành cùng giải từ sự tương đồng giữa tinh thần marathon và hành trình chuyển đổi của ngân hàng. Kỷ luật, sự bền bỉ và nỗ lực vượt qua giới hạn để tiến bộ mỗi ngày là tinh thần Eximbank theo đuổi trong quá trình đổi mới, hướng tới phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Sự đồng hành của Eximbank góp thêm nguồn lực để Ban tổ chức nâng cao chất lượng tổ chức và trải nghiệm dành cho người chạy.

Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TP.HCM phát biểu.

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc Eximbank, chia sẻ: “Marathon là hành trình của sự bền bỉ, nơi mỗi bước chân đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu. Thành công không chỉ đến từ những khoảnh khắc bứt phá, mà được tạo nên bởi sự kiên trì và quyết tâm trên suốt chặng đường.

Tinh thần ấy cũng chính là điều Eximbank đang theo đuổi trong hành trình chuyển đổi và phát triển. Chúng tôi kiên định với mục tiêu đổi mới, không ngừng hoàn thiện và bền bỉ tạo nên những bước tiến mỗi ngày. Sự đồng điệu về tinh thần và giá trị ấy đã đưa Eximbank đến với Giải Marathon TP.HCM Eximbank 2027, với mong muốn cùng lan tỏa khát vọng vươn lên, kết nối cộng đồng và thúc đẩy lối sống tích cực”.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Khối Marketing (trái), đại diện Eximbank và bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc Eximbank (phải).

Giải Marathon TP.HCM Eximbank cũng tự hào là giải marathon đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu linh vật chính thức. Được lấy cảm hứng từ hình tượng Tứ Linh trong văn hóa dân gian truyền thống kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, linh vật mang tên Tuli là biểu tượng của sức mạnh, tốc độ, sự bền bỉ và may mắn.

Bên cạnh huy chương hoàn thành, linh vật Tuli sẽ là phần thưởng, lời chúc ý nghĩa trao tặng trực tiếp cho vận động viên tại vạch đích, ghi nhận những nỗ lực bứt phá và chinh phục giới hạn bản thân.

Tăng cường tính chuyên môn với giải thưởng phá kỷ lục và quy định mới

Mùa giải 2027 chào đón hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các cự ly 42km, 21km, 10km. Nhằm khích lệ tinh thần thi đấu đỉnh cao, tổng giá trị giải thưởng mùa giải 2027 được nâng lên gần 1 tỷ đồng.

Điểm nhấn là giải thưởng 200 triệu đồng dành cho vận động viên Việt Nam phá kỷ lục quốc gia cự ly Marathon (42km) ở cả bảng Nam (kỷ lục hiện tại: 2:18:00) và bảng Nữ (kỷ lục hiện tại: 2:39:49).

Song song đó, thời gian giới hạn (cut-off time) cự ly Marathon được điều chỉnh xuống còn 6 tiếng, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tối ưu công tác hậu cần, tăng độ an toàn y tế và giảm thời gian phong tỏa giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Họp báo chính thức giới thiệu Tuli - linh vật của Giải Marathon TP.HCM Eximbank.

Khởi động mùa giải sôi động với 5km Virtual

Điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là đường Chạy trực tuyến 5km, diễn ra từ ngày 25/11 đến 24/12/2026, nhằm lan tỏa và khuyến khích hoạt động marathon rộng rãi trong cộng đồng, đồng thời khuấy động tinh thần thể thao trước thềm mùa giải 2027.

Người tham gia có thể chạy ở bất kỳ đâu trong thời gian này, kết quả được ghi nhận qua các ứng dụng chạy bộ quen thuộc.

Đặc biệt, ngày 12-13/12/2026 sẽ là điểm hẹn kết nối các vận động viên tham gia Chạy trực tuyến 5km tại các địa điểm ở TP.HCM, với chuỗi hoạt động chạy giao lưu, tiếp sức dinh dưỡng và trải nghiệm phục hồi thể thao. Hoạt động nhằm giúp người tham gia có thêm sân chơi để chạy cùng nhau, giao lưu với các vận động viên khác và chia sẻ niềm vui chạy bộ, thể thao.

Ngày hội chạy bộ đầu năm của TP.HCM

Mùa giải 2027 còn mang đến trải nghiệm thú vị cho các vận động viên cự ly 42km và 21km tham gia thử thách bứt tốc 200m ngay trên đường chạy với những phần thưởng hấp dẫn dành cho các vận động viên có thành tích tốt nhất ở chặng này. Hoạt động này mang đến thêm một điểm nhấn đầy hứng khởi, giúp mỗi vận động viên có thêm động lực bứt phá trên hành trình về đích.

“Với Pulse Active, một mùa giải thành công không chỉ nằm ở vạch đích. Chúng tôi muốn mỗi cung đường là nơi vận động viên chinh phục giới hạn của mình, đồng thời là không gian để giao lưu, khám phá thành phố và kết nối cộng đồng”, ông Phạm Bá Dũng - Giám đốc Điều hành Pulse Active - chia sẻ về định hướng tổ chức mùa giải.

Là một trong những sự kiện thể thao thường niên trọng điểm chào đón năm mới của TP.HCM, giải chạy có lịch sử khởi nguồn từ năm 1992 và chính thức trở lại từ năm 2013. Giải do UBND TP.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo, hướng dẫn; phối hợp tổ chức với Liên đoàn Điền kinh TP.HCM và Công ty Pulse Active.

Trong hành trình 14 năm qua, giải luôn tiên phong phát triển phong trào thể dục thể thao đại chúng, đặc biệt là chạy bộ, góp phần quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, giàu sức sống đến bạn bè quốc tế.