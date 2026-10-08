(VTC News) -

VinFast VF Wild lần đầu được giới thiệu ở Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024 (Las Vegas, Mỹ). Qua hơn 2 năm phát triển, hãng ra mắt phiên bản thương mại, sử dụng ngôn ngữ thiết kế Fluid Dynamism (Dòng chảy sức mạnh) nhằm nhấn mạnh vẻ cá tính của dòng xe bán tải.

Ngày 19/9, VinFast ra mắt VF Wild là mẫu bán tải điện REEV đầu tiên trong phân khúc tại thị trường Việt Nam.

Ngoại thất VF Wild tạo điểm nhấn với nắp capô cao, hốc bánh mở rộng và các hình khối tạo vẻ cơ bắp dọc thân xe. Các bề mặt và đường nét tạo hình liền mạch, kết nối cabin và thùng. Wild lắp bộ vành 18 inch, kết hợp ốp khí động học và nâng tính thẩm mỹ.

Nội thất Wild mang chất công nghệ, nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch, hiển thị thông tin vận hành, giải trí và điều khiển xe. Bảng táp-lô thiết kế đa tầng. Táp-pi cửa có họa tiết dập nổi, lấy cảm hứng từ đỉnh Fansipan. Cần chuyển số tích hợp sau vô-lăng. Bộ ghế ngồi thiết kế thể thao.

Các tính năng công nghệ trên VF Wild có: trợ lý ảo 3.0 có khả năng tương tác; giám sát, điều khiển xe qua smartphone; cập nhật từ xa FOTA; theo dõi sức khỏe pin, khuyến nghị tối ưu hiệu suất; ghi nhận hành vi lái xe; hỗ trợ thói quen lái xe an toàn... Ngoài ra, VF Wild trang bị tính năng cấp nguồn điện bên ngoài V2L.

VinFast VF Wild trang bị bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho tầm di chuyển thuần điện đến 250 km một lần sạc đầy (chuẩn NEDC).

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển xa hơn, mẫu bán tải của VinFast trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng để di chuyển đến 1.000 km một lần sạc.

Cấu hình REEV trên Wild là sự kết hợp của máy xăng và mô-tơ điện, trong đó, máy xăng chỉ làm nhiệm vụ quay máy phát điện và nạp vào pin.

Giá xe VinFast VF Wild mới nhất tháng 10/2026