Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Tiếp đà tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng, trong đó dầu Brent lên mức cao nhất hơn 1 tháng, khi giao tranh Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Lực lượng Mỹ tấn công khu vực bờ biển phía Nam Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đợt tập kích nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

Điều thị trường năng lượng quan tâm nhất là liệu giao tranh tái diễn có khiến dòng chảy dầu qua khu vực tiếp tục suy giảm hay không.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: iStock).

Các nước đang tìm cách hạn chế tác động của giá dầu tăng bằng cách tìm nguồn cung thay thế và sử dụng dầu từ các kho dự trữ. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ cũng ngày càng giảm.

Đáng chú ý, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ sẽ khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế.

Dữ liệu vận tải biển của Kpler cho thấy chỉ 4 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày 2/9, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 13 tàu trong 10 ngày trước đó.

Phía Iran cho biết 2 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bị vô hiệu hóa khi tìm cách đi qua eo biển này. Thông tin được đăng tải trên truyền thông nhà nước Iran.

Một website của Chính phủ Iran cũng cho biết nước này bổ sung thêm nhiều tàu vào danh sách các phương tiện bị coi là không tuân thủ quy định. Các tàu này có thể bị phạt, tịch thu hoặc bắt giữ nếu tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 1/9 cho biết 17 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz một ngày trước đó. Ông cho rằng đây là lượng dầu thô lớn nhất được vận chuyển qua tuyến hàng hải này kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu.

Trong tháng 8, Iraq cũng tăng xuất khẩu dầu và lượng dầu vận chuyển dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 9. Theo các nguồn tin và dữ liệu vận tải biển, lợi nhuận cao cùng việc Iran cho phép tàu chở dầu Iraq đi qua eo biển Hormuz đang khuyến khích người mua gia tăng giao dịch.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 27/8, giá xăng E5 RON92 giảm 70 đồng/lít, xuống 21.763 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 66 đồng/lít, không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 459 đồng/lít, xuống 28.084 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 451 đồng/kg, lên 18.140 đồng/kg.