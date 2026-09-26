Giá vàng hôm nay 26/9: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại trước những hy vọng mới về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz .

Tuy nhiên, giá vàng vừa vượt qua một tuần giao dịch đầy khó khăn, khi những nỗ lực ban đầu nhằm ổn định trên ngưỡng 4.350 USD/ounce bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, cũng như những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ - Iran.

Giá vàng trong ổn định so với phiên giao dịch trước. (Ảnh minh họa: Phunutoday.vn).

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới đầu tư Phố Wall chưa có quan điểm rõ ràng về hướng đi ngắn hạn của vàng, trong khi giới đầu tư Main Street vẫn duy trì đa số dự báo tăng giá, bất chấp diễn biến yếu của vàng trong tuần qua.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.285 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Đồng USD đang hướng tới một tuần tăng giá, khiến các kim loại định giá bằng đồng tiền này như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đà tăng.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, sự chú ý chắc chắn sẽ tiếp tục tập trung vào tình hình lãi suất. Khi thị trường bắt đầu đặt cược vào một lập trường cứng rắn hơn nhiều từ Fed, điều đó sẽ củng cố sức mạnh của đồng USD và gây bất lợi cho giá vàng.

Những dự đoán về việc lãi suất của Mỹ sẽ được giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn được củng cố sau khi hai nhà hoạch định chính sách của Fed cho rằng có thể cần phải tăng lãi suất thêm nữa để kiểm soát lạm phát, nối tiếp đợt tăng 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước.

Tuần tới sẽ có hàng loạt dữ liệu về việc làm, cùng các báo cáo cập nhật về lĩnh vực sản xuất và sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường kim loại quý. Theo đó, số liệu lạm phát hoặc việc làm mạnh hơn sẽ tiếp tục tạo áp lực lên vàng thông qua kênh lãi suất. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn sẽ kiểm nghiệm liệu đợt bán tháo trong tuần này đã phản ánh đầy đủ rủi ro Fed thắt chặt chính sách hay chưa.