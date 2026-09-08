Toàn cảnh dự án hơn 3.200 tỷ tại Gia Lai trước ngày bay hiệu chuẩn

Toàn cảnh đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai) trước ngày bay hiệu chuẩn.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, công trường Dự án đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai) hiện đang bước vào giai đoạn nước rút, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho hày bay hiệu chuẩn.
Không ngày nghỉ, hơn 800 cán bộ, kỹ sư và công nhân cùng hàng trăm thiết bị cơ giới chia hơn 30 mũi thi công.
Tận dụng thời tiết thuận lợi, không có nắng gắt, các đội hình thi công liên tục thay ca luân phiên, tập trung hoàn thiện những công đoạn kỹ thuật trên mặt đường băng.
Đa số các nhóm công nhân đều lựa chọn phương án cả ngày bám trụ trên mặt đường băng, ăn cơm tại chỗ để tranh thủ từng giờ, từng phút trong giai đoạn hoàn thành.
Ghi nhận hiện tại, nhiều hạng mục quan trọng được hoàn thiện đồng thời như hạ tầng mặt đường băng, vệ sinh làm sạch bề mặt bê tông, xẻ và dọn dẹp rãnh chống trượt.
Các hệ thống điều khiển như lắp đặt hệ thống cáp điện, đèn hiệu hàng không và thiết bị quan trắc khí tượng. Đảm bảo toàn bộ thiết bị điều khiển bay đạt thông số chuẩn xác nhất.
Giữa mặt đường băng bê tông số 2 dài hơn 3.000m , từng tốp công nhân lưng áo ướt đẫm mồ hôi, người cặm cụi sơn vạch đường băng, phay từng đường rãnh kháng trượt, tỉ mỉ kéo cáp, đấu nối từng cụm đèn hiệu hàng không.
Khắp công trường, tiếng công nhân, tiếng máy cắt bê tông hòa lẫn tiếng phun nước rửa đường băng náo nhiệt. Các thao tác trên mặt đường băng đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối, một sai sót nhỏ trên bề mặt đường băng cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của mỗi chuyến bay sau này.
Giờ nghỉ trưa, những người thợ làm đường băng trên khuôn mặt vẫn bám đầy mồ hôi, tay vẫn còn vệt dính dầu máy, màu sơn và bụi bê tông.
Anh Lê Văn Ngọ (50 tuổi, công nhân san lấp mặt bằng) chia sẻ, dự án đang bước vào giai đoạn ‘nước rút’ quyết định, bay hiệu chuẩn cận kề rồi nên anh em bảo nhau gạt việc riêng sang một bên.
“Hơn 800 con người vẫn đang làm việc, nhìn đường băng thênh thang dần hoàn thiện từng ngày, mệt thì mệt thật nhưng trong lòng tự hào lắm. Sau này đường băng đưa vào hoạt động, thấy máy bay cất - hạ cánh an toàn, mình lại có chuyện kể cho mọi người mình đã từng thức trắng đêm góp sức hoàn thành đường băng này.”, anh Lê Văn Ngọ chia sẻ.
Anh Trần Công Vinh (40 tuổi, công nhân sơn kẻ vạch đường băng) cho biết, chuyến bay hiệu chuẩn trong tháng 9 là dấu mốc lịch sử của dự án nghìn tỷ này. Chỉ cần trễ một khâu nhỏ là ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, phải chờ rất lâu và tốn công sức, tiền của để có thể bay hiệu chuẩn lại, dự án nhất định không được trễ hẹn.
Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (đơn vị chủ đầu tư), Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng sau gần một năm khởi công đã hoàn thành các hạng mục chính, nhất là đường băng kích thước 3.048 x 45m.
Ngoài ra, toàn bộ khối lượng lắp đặt thiết bị kỹ thuật quyết tâm hoàn thành dứt điểm để phục vụ công tác bay hiệu chuẩn dự kiến trong tháng 9/2026. Sau khi kết thúc quy trình kiểm tra bắt buộc này, công trình sẽ tiến tới khai thác thương mại trong tháng 10/2026.
“Khi đưa vào hoạt động, đường băng mới đáp ứng tiêu chuẩn 4E, đón được các dòng máy bay Code C (A320, A321) và Code E. Đây là bước đệm quan trọng giúp Gia Lai mở rộng mạng lưới đường bay nội địa, hướng tới đón các chuyến bay charter quốc tế vào cuối năm nay và mở các đường bay quốc tế thường lệ từ năm 2027”, ông Lưu Nhất Phong thông tin.
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