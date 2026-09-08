Toàn cảnh dự án hơn 3.200 tỷ tại Gia Lai trước ngày bay hiệu chuẩn

“Hơn 800 con người vẫn đang làm việc, nhìn đường băng thênh thang dần hoàn thiện từng ngày, mệt thì mệt thật nhưng trong lòng tự hào lắm. Sau này đường băng đưa vào hoạt động, thấy máy bay cất - hạ cánh an toàn, mình lại có chuyện kể cho mọi người mình đã từng thức trắng đêm góp sức hoàn thành đường băng này.”, anh Lê Văn Ngọ chia sẻ.