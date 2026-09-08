Ghép gan của em trai cứu người anh ung thư

Người nhận gan là bệnh nhân N.N.Th. (sinh năm 1976) mắc ung thư gan trên nền xơ gan Child-Pugh C do viêm gan virus B và C, kèm đái tháo đường type 2. Trước đó, người bệnh nhiều lần nhập viện vì các biến chứng nặng của xơ gan như cổ trướng và xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.
Khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh được phát hiện có khối ung thư biểu mô tế bào gan xâm lấn 1 phần tĩnh mạch gan và huyết khối nhánh trái tĩnh mạch cửa. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, các bác sĩ xác định ghép gan là phương pháp điều trị phù hợp, mang lại cơ hội kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Người hiến gan là em trai ruột của người bệnh (sinh năm 1997) có sức khỏe tốt và hoàn toàn tự nguyện hiến một phần gan cứu anh. Người hiến được thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra sức khỏe, đánh giá chức năng gan, giải phẫu mạch máu - đường mật, thể tích gan còn lại và các yếu tố miễn dịch theo quy trình nghiêm ngặt.
Kết quả kiểm tra cho thấy người hiến đủ điều kiện hiến gan. Hội đồng chuyên môn và các bộ phận liên quan cũng tiến hành thẩm định đầy đủ các điều kiện y khoa, pháp lý và đạo đức trước khi quyết định thực hiện ca ghép.
BS CKII Nguyễn Khánh Vân, Trưởng khoa Ngoại gan mật tuỵ, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, ghép gan từ người hiến sống là một kỹ thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, quy trình nghiêm ngặt và đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên sâu nhằm xây dựng chương trình ghép tạng tại bệnh viện.
“Để chuẩn bị cho việc triển khai kỹ thuật ghép gan, Bệnh viện Thống Nhất đã có sự chuẩn bị toàn diện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng quy trình ghép và tổ chức đào tạo, thực hành dưới sự hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”, BS CKII Nguyễn Khánh Vân nói.
Ca ghép gan được thực hiện ngày 22/8, với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ê-kíp của Bệnh viện Thống Nhất.
Hai phòng mổ được tổ chức đồng thời gồm một ê-kíp tiến hành lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến; ê-kíp còn lại thực hiện cắt bỏ gan và chuẩn bị ghép gan cho người nhận. Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự phối hợp chính xác trong từng công đoạn, từ lấy và bảo quản mảnh ghép đến tái lập tuần hoàn, nối mạch máu và đường mật.
Sau 8 giờ phẫu thuật, ca ghép kết thúc thuận lợi. Mảnh gan ghép được tái tưới máu tốt, các chỉ số bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Đến nay, tình trạng sức khỏe của hai người bệnh ổn định. Người hiến gan đã xuất viên về sinh hoạt tại gia đình. Người nhận gan cũng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt, các chỉ số huyết học và sinh hóa cải thiện rõ và đang tiến dần về ngưỡng bình thường...
Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát chức năng mảnh ghép, nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng, biến chứng mạch máu, đường mật và quá trình phục hồi của người hiến.
“Ca ghép gan đầu tiên đã mở ra một trang mới cho Bệnh viện Thống Nhất, khẳng định bệnh viện có thể triển khai kỹ thuật ghép gan. Đây cũng là một bước trong quá trình phấn đấu xây dựng Bệnh viện Thống Nhất trở thành bệnh viện lão khoa chuyên sâu, toàn diện, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cán bộ và nhân dân trong khu vực”, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết.
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