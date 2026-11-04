Gen Z kiếm 50 triệu/tháng vẫn bị người lớn chê vì không lo mua nhà, chỉ phá tiền

(VTC News) -

Tôi năm nay 29 tuổi, thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng, vừa lập gia đình và đang thuê một căn hộ nhỏ ở Hà Nội. Với vợ chồng tôi, mức thu nhập này đủ để sống thoải mái và dành một khoản tiết kiệm mỗi tháng (vợ tôi kiếm gần 40 triệu đồng mỗi tháng). Tuy nhiên, mỗi lần về quê hoặc nghe điện thoại của bố mẹ, tôi lại phải nghe nhiều lời khuyên và phê bình đầy tính áp đặt về chuyện mua nhà.

Cuối tuần trước có dịp về quê, trong bữa cơm có mặt cả gia đình, mẹ tôi bất ngờ hỏi: “Bao giờ con mới mua nhà? Có gia đình rồi chứ phải độc thân nữa đâu, hai đứa định ở nhà thuê cả đời à?”. Tôi chưa kịp trả lời, bố đã tiếp lời: “Bằng tuổi anh chị ngày trước, bố mẹ đã có nhà cửa ổn định rồi. Thu nhập thấp thì không nói làm gì, đằng này hai đứa đều kiếm tiền gấp bao nhiêu lần bố mẹ ngày xưa”.

“Mua nhà đi” là thông điệp mà bố mẹ tôi thường xuyên đưa ra hai năm gần đây với sự sốt ruột cực độ. Tất nhiên ở tuổi của mình, dù thu nhập khá, vợ chồng tôi vẫn còn lâu mới đủ tiền mua dù chỉ căn chung cư nho nhỏ, giá bất động sản thời gian qua cũng rất cao. Khi nghe điều này, bố tôi tức giận bảo nếu chờ đủ tiền thì chẳng ai có nhà mà ở, rằng chúng tôi nên gom hết số tiền tiết kiệm được, bán vàng cưới, vay bạn bè và ngân hàng, bố mẹ cũng giúp gom một phần để trả trước.

Mẹ bảo: “Cứ mua đi rồi trả dần, người ta còn khó khăn hơn con mà vẫn mua được nhà. Không mua bây giờ, vài năm nữa giá lại tăng, lúc đó càng không mua nổi”. Bố nói: “Mua nhà xong sau bán đi kiếm lời là đủ trả nợ”.

Bố mẹ cho rằng nếu biết tiết kiệm, mỗi tháng vợ chồng tôi có thể dành ra gần 70 triệu đồng để trả nợ, chỉ ít năm là trả hết. Bố tôi phân tích: “Nếu chúng mày cứ đợi thì chục năm nữa cũng chưa đủ tiền, mà giá nhà lúc đó sẽ cao gấp mấy lần bây giờ. Ở thuê thì làm sao mà ổn định được, chủ thích tăng giá thì tăng giá, thích đuổi thì đuổi. Nhìn chị mày xem, từ 10 năm trước đã mua nhà chung cư, giờ thì yên tâm, tiền có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, không lo gì nữa”.

Bố mẹ giục con cái phải mua nhà vì nghĩ “thế hệ trước làm được, thế hệ sau cũng phải làm được”. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi nói mãi nhưng bố mẹ không chịu hiểu rằng cách tính toán đó có thể phù hợp với thế hệ của họ, còn với chúng tôi lại khác. Vợ chồng tôi không thể sống quá tằn tiện, kham khổ với mức dưới 20 triệu đồng mỗi tháng. Đã có gia đình nên dù ở thuê cũng phải kiếm một căn tươm tất, ăn uống, đi lại, quần áo, giải trí... đều tốn kém. Kế hoạch của chúng tôi với khoản tiền tiết kiệm được cũng khác, không thể đổ hết vào nhà cửa, một khi có con thì chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đứa trẻ ở thành phố là rất lớn.

Một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ ở Hà Nội dù giá “bèo” cũng khoảng 5 - 6 tỷ đồng; đòi hỏi ngoài khoản tiền ban đầu đáng kể là hành trình trả nợ đến vài chục năm. Với thu nhập hiện tại, vợ chồng tôi có thể trả nợ dần hàng tháng, nhưng điều đó đồng nghĩa phải cắt giảm chi tiêu khắc nghiệt, hạn chế những dự định cá nhân, chấp nhận chất lượng sống thấp trong hàng thập kỷ. Gen Z chúng tôi không muốn mười mấy năm thanh xuân của mình phải trải qua như vậy.

Bố hỏi nếu không mua nhà thì sau này sinh con sẽ sống thế nào. Tôi trả lời rằng cuộc sống hiện tại vẫn đang ổn, có tài khoản tiết kiệm đủ lo cuộc sống. Nếu mua nhà ngay bây giờ, tôi gần như không có tích lũy lo khi ốm đau hay vợ sinh con.

Bố mẹ không đồng tình, cho rằng đàn ông đến tuổi 30 phải có nhà cửa mới được xem là trưởng thành, có trách nhiệm. Chuyện thuê nhà chỉ là giải pháp tạm thời, không thể kéo dài mãi.

Vì sốt ruột chuyện mua nhà, bố mẹ “soi” cách chi tiêu của vợ chồng tôi. Khi biết hai đứa dùng số tiền thưởng quý để đi du lịch, mẹ vừa tức giận vừa xót, bảo chúng tôi phá của khi ném vài chục triệu đồng cho mấy ngày ăn chơi nghỉ dưỡng. Khi tôi mua điện thoại hay laptop mới, bố vặn vẹo sao phải đổi khi máy cũ vẫn dùng được. Với bố mẹ, đó là những khoản chi xa xỉ, hoang phí, nếu để dành sẽ là một khoản lớn để mua nhà.

Tôi hiểu thế hệ bố mẹ có những nỗi lo riêng, nhưng cách nhìn nhận về nhà ở của người trẻ bây giờ đã khác. Ngày trước, có một căn nhà là điều kiện quan trọng để ổn định cuộc sống. Nhiều người phải tích góp hàng chục năm, xây nhà từng tầng, từng phòng. Bố mẹ tôi cũng từng trải qua những năm tháng khó khăn nên luôn muốn con cái có tài sản riêng, không phải phụ thuộc vào ai.

Mấy chục năm trước, chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập, khả năng tích lũy của người lao động không quá lớn như bây giờ. Hiện tại, mức thu nhập 90 triệu đồng/tháng của một gia đình trẻ nghe có vẻ cao, nhưng để mua nhà thì mục tiêu rất xa, phải vay nợ rất dài và sống kham khổ hết cả tuổi trẻ. Vì thế, ở nhà thuê với chúng tôi là giải pháp hợp lý, vừa linh hoạt vừa có thể cân bằng cuộc sống.

Tôi cũng không phản đối việc mua nhà và cũng muốn có nơi ở ổn định, được tự do sửa sang, trang trí theo sở thích và không phải lo chuyển chỗ ở. Tôi vẫn đang tìm hiểu thị trường và tính toán thời điểm phù hợp, bên cạnh việc nỗ lực phát triển bản thân để tăng tốc độ tích lũy tài chính. Điều đau đầu nhất là thuyết phục để bố mẹ thôi nghĩ rằng gen Z sống ngày nào hay ngày đó, kiếm được đồng nào là tiêu xài hưởng thụ đồng đó, không biết lo nghĩ, tính toán cho tương lai.