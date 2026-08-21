  • logo
Xuất bản ngày 21/08/2026 07:06 PM
Xuất bản ngày 21/08/2026 07:06 PM

Gần 90 tỉnh, thành ở Philippines tuyên bố tình trạng thảm họa

Ngày 21/8, Cục Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết 88 tỉnh và thành phố đã tuyên bố tình trạng thảm họa do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và các cơn bão nhiệt đới.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Pampanga, Bataan và Bulacan tại khu vực trung tâm Luzon - đồng bằng lớn nhất đất nước nằm ở phía Bắc Manila trên đảo chính Luzon.

Ngập lụt sau mưa lớn tại thành phố Quezon, Philippines ngày 17/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngập lụt sau mưa lớn tại thành phố Quezon, Philippines ngày 17/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại tỉnh Pampanga, hơn một nửa số làng mạc vẫn đang bị ngập lụt, ảnh hưởng đến gần 1 triệu người và gây thiệt hại nông nghiệp khoảng 1,4 tỷ peso (khoảng 22,68 triệu USD). Ở tỉnh Bataan, khoảng 8.000 người dân phải sơ tán. Tại tỉnh Bulacan, một cây cầu ở Santa Maria vẫn phải đóng cửa do hư hại bởi lũ lụt.

Tình trạng thảm họa là tuyên bố khẩn cấp chính thức do Chính phủ Philippines ban hành khi thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng hoặc khủng hoảng lớn xảy ra tại một thành phố, tỉnh hoặc trên toàn quốc.

(Nguồn: Báo Tin tức )

Link: https://baotintuc.vn/the-gioi/gan-90-tinh-thanh-o-philippines-tuyen-bo-tinh-trang-tham-hoa-20260821182811791.htm

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMT 19/8 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Tư ngày 19/8/2026
XSMT 19/8 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Tư ngày 19/8/2026
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/8/2026 - XSMB 19/8
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/8/2026 - XSMB 19/8
XSCT 19/8 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 19/8/2026
XSCT 19/8 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 19/8/2026
XSST 19/8 - Xổ số Sóc Trăng hôm nay 19/8/2026
XSST 19/8 - Xổ số Sóc Trăng hôm nay 19/8/2026
Xem thêm