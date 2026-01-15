Bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia

(VTC News) -

Lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2026 (ASEAN Cup) được tổ chức tại Jakarta, Indonesia chiều nay 15/1. Giải đấu có 10 đội tuyển tham dự, chia làm 2 bảng. Một trong số các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng là Indonesia.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik với tư cách đương kim vô địch nằm ở bảng A. Theo nguyên tắc bốc thăm, Campuchia không ở cùng bảng với Thái Lan để tránh rủi ro liên quan đến vấn đề di chuyển, tổ chức. Do đó, từ trước khi bốc thăm, đội tuyển Việt Nam xác định được đối thủ đầu tiên là Campuchia.

Sau khi lễ bốc thăm kết thúc, đội tuyển Việt Nam xác định được các đối thủ là Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play off giữa Brunei và Timor Leste. Bảng B có Thái Lan, Philippines, Malaysia, Myanmar và Lào.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup.

AFF Cup 2026 có đội nào tham dự?

Tính đến ngày 15/1, AFF Cup 2026 xác định 9 đội tham dự là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Campuchia và Lào. Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Brunei và Timor Leste. Hai đội bóng này sẽ thi đấu vòng loại gồm 2 lượt trận.

Các đội tuyển được xếp hạng hạt giống dựa vào thành tích ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Thái Lan và Việt Nam thay phiên nhau vô địch, á quân năm 2022 và 2024 nằm ở nhóm hạt giống đầu tiên.

Nhóm 2 có Malaysia, Singapore. Philippines và Indonesia ở nhóm 3. Nhóm 4 gồm Campuchia, Myanmar. Lào thuộc nhóm 5 cùng đội thắng trong cặp đấu play off giữa Brunei và Timor Leste.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026.

Thể thức AFF Cup 2026

AFF Cup 2026 là phiên bản đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 30 năm ra đời giải đấu. Không giống như những kỳ AFF Cup gần đây, giải đấu năm nay diễn ra vào giai đoạn tháng 7, tháng 8 (ngay sau World Cup 2026).

Thể thức AFF Cup 2026 tương tự kỳ gần nhất. Các đội tuyển được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 5 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng.

Trong trường hợp có 2 đội (hoặc nhiều hơn) cùng số điểm, vị trí được phân định bằng các chỉ số phụ theo thứ tự ưu tiên: Kết quả đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp), hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng.

Đối với trường hợp các đội bằng nhau ở mọi chỉ số nêu trên, ban tổ chức sẽ cho đá luân lưu (nếu 2 đội bằng điểm gặp nhau ở lượt cuối, tranh suất vào bán kết) hoặc bốc thăm.