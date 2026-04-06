Dựng chuyện bắt cóc trẻ em, kêu gọi từ thiện để trục lợi

Chiều 6/4, Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy xét các tài khoản đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến các nội dung bắt cóc trẻ em, kêu gọi từ thiện.

Thông tin bắt cóc trẻ em do tài khoản Đỗ Thii Hươngg chia sẻ là hoàn toàn bịa đặt. (Ảnh: C.A)

Trước đó, từ sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin vụ bắt cóc xảy ra trên địa bàn phường Thanh Khê, gây hoang mang dư luận. Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định đây là thông tin bịa đặt, hoàn toàn không có vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Qua theo dõi, sau khi bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ, các đối tượng đã chỉnh sửa nội dung sang kêu gọi chuyển khoản từ thiện nhằm lừa đảo, trục lợi, đồng thời khóa phần bình luận để hạn chế bị phát hiện, phản bác. Đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng, thương cảm của cộng đồng để chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an phường Thanh Khê đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ, không bình luận, không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng. Việc chia sẻ lại các bài viết ban đầu khi chưa rõ bản chất có thể khiến người khác hiểu nhầm là thông tin chính thống, từ đó vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, cảnh giác với các nội dung giật gân, đánh vào tâm lý hoang mang, kêu gọi chuyển tiền, đặc biệt là các bài viết có dấu hiệu chỉnh sửa nội dung sau khi đã thu hút sự chú ý.