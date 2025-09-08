Bắt gã thanh niên bịa đặt chuyện bé gái bị bắt cóc để trục lợi

(VTC News) -

Công an phường An Cựu (TP Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai - quản trị trang Fanpage “Tin Việt - Cam” ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 7/2025, dư luận TP Huế xôn xao thông tin đăng trên trang Fanpage “Tin Việt - Cam” với nội dung bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày ngay tại phường Phú Hội (TP Huế), bị ném xuống đường rồi bị xe cán gãy tay, kèm hình ảnh cắt ghép mờ nhòe.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ và hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người dân lo ngại về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nguy hiểm hơn, thông tin này còn được dựng lên với mục đích để người dân chuyển tiền “ủng hộ” qua tài khoản. Không ít người nhẹ dạ vội gửi tiền giúp đỡ cháu bé.

Nguyễn Hoàng Huy bị bắt đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai. (Ảnh: Hồng Nhung)

Công an phường An Cựu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định, toàn bộ câu chuyện “bắt cóc” chỉ là bịa đặt để kêu gọi tiền từ thiện.

Thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra tại TP Huế. Thậm chí, địa điểm xảy ra sự việc như Fanpage “Tin Việt – Cam” là “cổng Bến Nghé, phường Phú Hội” cũng không tồn tại, bởi phường Phú Hội giải thể từ ngày 01/7. Các tên tuổi và địa chỉ liên quan đến “gia đình nạn nhân” đều là thông tin không có thực tại địa phương.

Đầu tháng 9/2025, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định kẻ đứng sau trang fanpage “Tin Việt - Cam” là Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy thừa nhận tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm để trục lợi. Huy cũng khai, cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, tạo hiện trường giả để tăng độ tin cậy cho bài đăng sai sự thật. Với kịch bản tinh vi đó, gã thanh niên này lừa nhiều người chuyển tiền “ủng hộ” vào tài khoản của mình, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.