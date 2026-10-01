Đưa AI vào nhiều khâu trong quản trị nhân sự

(VTC News) -

AI đang được ứng dụng ngày càng sâu trong hoạt động quản trị nhân sự, từ khai thác dữ liệu, tuyển dụng đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tác nghiệp. Xu hướng này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải tính đến khả năng kết nối dữ liệu, quy trình và các hệ thống công nghệ hiện có khi triển khai AI.

Tại Vietnam HR Summit 2026 với chủ đề “Building Winning Organisations - The Workforce Advantage”, hơn 800 lãnh đạo và chuyên gia nhân sự tham dự để trao đổi về những thay đổi của lực lượng lao động, năng suất, vận hành nhân sự và mối quan hệ giữa con người với AI trong doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT đã chia sẻ các vấn đề liên quan đến ứng dụng AI trong quản trị nhân sự, đồng thời giới thiệu một số giải pháp nhân sự số tại khu vực triển lãm. Các giải pháp được giới thiệu tập trung vào những nhóm công việc như tuyển dụng, quản trị và vận hành nguồn nhân lực, đào tạo, phát triển năng lực và tối ưu tác nghiệp.

Một trong những nội dung được giới thiệu là FPT AINAVI, hệ sinh thái công nghệ tuyển dụng và phát triển sự nghiệp. Giải pháp hỗ trợ kết nối nhiều kênh tuyển dụng, đồng thời ứng dụng AI trong phân tích và xử lý thông tin phục vụ các bước của quá trình tuyển dụng.

FPT AINAVI cũng được phát triển theo hướng có thể tích hợp với các hệ thống hiện có, qua đó kết nối dữ liệu và quy trình tuyển dụng với hạ tầng công nghệ của doanh nghiệp. Bên cạnh ứng dụng AI, giải pháp đặt vấn đề quản trị dữ liệu trong quá trình triển khai, gồm các yêu cầu liên quan đến bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ quy định về dữ liệu.

Ở nhóm quản trị và vận hành nhân sự, FPT giới thiệu FPT.iHRP, hệ thống quản trị nhân sự số, cùng nền tảng hợp đồng điện tử hỗ trợ số hóa và chuẩn hóa quy trình ký kết hợp đồng tại doanh nghiệp. FPT cho biết FPT.iHRP hiện có hơn 300 khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực.

Trong đào tạo và phát triển năng lực, các giải pháp được giới thiệu gồm Giải pháp Đào tạo thông minh và FPT AI Mentor. Những nền tảng này hướng đến việc hỗ trợ hoạt động học tập và phát triển năng lực theo nhu cầu của từng cá nhân.

Ở nhóm tối ưu tác nghiệp, FPT giới thiệu FPT AI Agents EOS, được mô tả là hệ điều hành tác nghiệp doanh nghiệp cho phép nhân sự và AI Agent cùng thực hiện công việc trên một nền tảng quản trị và kiểm soát thống nhất. Giải pháp hướng đến mô hình lực lượng lao động số dựa trên công nghệ Agentic AI.

Việc AI được đưa vào nhiều khâu cho thấy công nghệ đang được doanh nghiệp xem xét không chỉ ở các tác vụ riêng lẻ mà trong mối liên hệ với dữ liệu, quy trình và hệ thống vận hành. Với lĩnh vực nhân sự, các điểm ứng dụng trải rộng từ tìm kiếm, tuyển dụng và phát triển nhân tài đến quản trị, đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ tác nghiệp.

FPT cho biết đang theo định hướng AI-First, tiếp tục đưa AI vào các giải pháp và hoạt động vận hành, với phạm vi ứng dụng trải từ tuyển dụng, quản trị đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.