AI đang thay đổi cách chính quyền và doanh nghiệp vận hành

(VTC News) -

Khi AI đi vào đời sống

Tại Hà Nội, ứng dụng Hà Nội Smart Police là một trong những mô hình cho thấy công nghệ số và AI đang được đưa vào giải quyết các bài toán thực tế.

Thông qua ứng dụng, khi có tín hiệu kết nối, người dân có thể gửi hình ảnh trong khoảng 3 giây. Thông tin được truyền về Trung tâm Chỉ huy Công an Thành phố và công an phường, xã, đồng thời vị trí được cập nhật trên bản đồ.

AI hỗ trợ phân loại và định tuyến tin báo đến đơn vị cơ sở phù hợp, qua đó giảm các khâu xử lý thủ công. Hệ thống cũng tích hợp bản đồ số 3D, 4D do Việt Nam làm chủ mã nguồn và kết nối với ứng dụng AI Hà Nội đang có gần 6,6 triệu tài khoản.

Từ phản ánh về an ninh trật tự, yêu cầu SOS khẩn cấp đến đặt lịch thực hiện thủ tục hành chính, người dân có thêm một kênh tương tác trực tiếp với cơ quan chức năng.

Ứng dụng Hà Nội Smart Police được tích hợp AI giúp người dân kết nối với cơ quan công an dễ dàng, nhanh chóng hơn. (Ảnh: Như Quỳnh)

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Đội trưởng Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội thì trước đây, việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh phải trải qua nhiều bước và khâu trung gian.

“Hiện nay, sau khi tích hợp AI, quy trình này không còn phải xử lý thủ công như trước. Thông tin từ người phản ánh được chuyển trực tiếp đến lực lượng chức năng, không phải qua nhiều khâu trung gian. Toàn bộ hình ảnh được truyền về Trung tâm Chỉ huy, sau đó chuyển đến đơn vị phụ trách địa bàn nơi xảy ra vụ việc”, Trung tá Nguyễn Thành Trung cho biết.

Với Hà Nội Smart Police, Trung tâm Thông tin chỉ huy đóng vai trò giám sát, điều phối, trong khi AI được ứng dụng để hỗ trợ phân loại và xử lý thông tin. Điều này tạo nên hiệu quả vượt trội so với trước kia. “Tất cả đều hướng tới mục tiêu làm sao để xử lý nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất nhu cầu của người dân. Vì Nhân dân phục vụ”, Trung tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Tại Công an phường Ô Chợ Dừa, thông tin phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý gần như ngay lập tức, góp phần hạn chế tình trạng chậm trễ do khó xác định địa điểm vụ việc.

Chị Vân Anh - một người dân đến làm đăng ký thường trú - chia sẻ sự hài lòng khi thủ tục được tiến hành rất nhanh chóng, thuận tiện. “Do được biết đến ứng dụng Hà Nội Smart Police, tôi đã đăng ký từ hôm trước. Hôm nay đến trụ sở công an phường thì được vào làm ngay, không mất thời gian chờ đợi”, chị Vân Anh cho biết.

Không chỉ trong lĩnh vực an ninh trật tự, AI và dữ liệu lớn đang được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác.

Trong y tế, AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu bệnh án và dự báo dịch bệnh. Với giao thông, camera AI và dữ liệu lớn được sử dụng để theo dõi, điều tiết dòng phương tiện, hướng tới giảm ùn tắc.

Trong sản xuất công nghiệp, công nghệ bản sao số (Digital Twin) cho phép mô phỏng quy trình, tối ưu hoạt động của máy móc và hỗ trợ dự báo bảo trì.

Ở lĩnh vực hành chính công, các hệ thống dữ liệu liên thông đang từng bước được triển khai, giúp giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Thực tiễn triển khai cho thấy AI có thể góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Với Hà Nội Smart Police, quy trình tiếp nhận thông tin an ninh trật tự được chuyển từ nhiều bước xử lý thủ công sang luồng dữ liệu trực tiếp.

Thay vì cán bộ phải tự phân loại và xác định địa bàn, hệ thống AI hỗ trợ đánh giá mức độ nghiêm trọng, tính chân thực của thông tin và điều phối đến đơn vị phù hợp. Trung tâm chỉ huy có thể theo dõi tổng thể và bổ sung lực lượng khi cần.

Mô hình này cho thấy sự chuyển dịch từ phương thức quản lý, tiếp nhận thụ động sang chủ động phục vụ người dân, phù hợp với định hướng được nêu trong Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với Hà Nội Smart Police, lực lượng công an cũng dễ dàng nắm bắt diễn biến tại từng cơ sở. (Ảnh: Như Quỳnh)

Người dân là trung tâm của chuyển đổi số

Nghị quyết 57 xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số. Trong quá trình này, công nghệ số và AI giúp cơ quan quản lý khai thác dữ liệu theo thời gian thực, trong khi doanh nghiệp có thể tối ưu chuỗi cung ứng và nhà máy nâng cao năng suất thông qua tự động hóa, phân tích và dự báo.

Khi dữ liệu được số hóa, chia sẻ và khai thác hiệu quả, quá trình ra quyết định có thể được rút ngắn, đồng thời giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Những ứng dụng như Smart Police cũng mở thêm kênh tương tác trực tiếp giữa lực lượng chức năng và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự trong môi trường số.

Tuy nhiên, quá trình phát triển AI tại Việt Nam vẫn đối mặt với một số điểm nghẽn. Dữ liệu ở nhiều nơi còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và chưa được liên thông đầy đủ giữa các hệ thống.

Nguồn nhân lực chuyên sâu về AI, khoa học dữ liệu và an ninh mạng cũng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Trong khi đó, hạ tầng số, đặc biệt là trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và kết nối băng thông cao tại một số địa phương vẫn cần được đầu tư đồng bộ. Đây là những yếu tố cần được giải quyết nếu muốn mở rộng các mô hình ứng dụng AI hiệu quả trên phạm vi rộng.

Thực tế từ Hà Nội cho thấy, khi công nghệ được ứng dụng gắn với nhu cầu thực tế của người dân, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa quy trình lên môi trường trực tuyến mà còn có thể tạo ra phương thức tương tác mới giữa chính quyền và xã hội.

Công nghệ số và AI đang mở ra không gian phát triển mới. Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và thể chế sẽ là những yếu tố quan trọng để các ứng dụng công nghệ từ thực tiễn có thể được mở rộng, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số.