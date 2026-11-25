(VTC News) -

Dù lo lắng cho sự an toàn, anh tài xế vẫn quyết định cho người đàn ông có tuổi đi nhờ xe. (Nguồn: @ngotuantu9999)

Hành động tử tế lúc đêm khuya của chàng tài xế taxi tại TP.HCM đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người xúc động không chỉ vì đây là chuyến xe miễn phí mà chủ yếu là việc sau những băn khoăn, cân nhắc, chàng trai lựa chọn giúp đỡ một người xa lạ.

Theo clip được ghi lại từ camera trong xe, sự việc xảy ra lúc gần 23h ngày 20/11. Khi đang lái xe trên một đoạn đường vắng, tài xế thấy một người đàn ông có tuổi, dáng vẻ mệt mỏi đứng bên đường vẫy xe. Thấy ông có vẻ đang cần giúp đỡ, anh quyết định dừng lại hỏi thăm.

“Mình thấy khách vẫy nên dừng lại hỏi”, chàng tài xế chia sẻ trong phần chú thích trên video.

Mặc dù quan tâm, anh không vội vàng đưa ra quyết định. Đó là một người xa lạ, xuất hiện ở đoạn đường vắng và lúc này đêm đã rất khuya - những yếu tố đủ để tài xế nào cũng lo ngại. “Lúc này mình hỏi vậy để xem phản ứng và thăm dò, xem có phải là người đàng hoàng không?”, anh chia sẻ.

Thông tin tài xế nhận được qua mấy câu trao đổi là: Vị khách vừa lên phường Vũng Tàu (TP.HCM) xin công việc bảo vệ nhưng không được nhận. Do tuổi đã cao, ông không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nơi đó. Ông muốn quay về phường Phú Mỹ nhưng đã đứng bên đường xin đi nhờ xe suốt nhiều giờ mà chưa có ai đồng ý. Vừa nói, ông vừa gãi vùng da tay bị muỗi đốt.

Chàng tài xế quyết định giúp đỡ. Anh chia sẻ: “Mình đồng ý luôn vì dù sao mình cũng đang chạy xe về hướng Phú Mỹ”.

Dân mạng đánh giá cao nghĩa cử không sợ lừa đảo mà sẵn sàng giúp người của chàng tài xế. (Ảnh chụp màn hình)

Tài xế đăng tải clip là anh Ngô Tuấn Tú, sống tại TP.HCM. Anh cho biết chuyến xe lúc nửa đêm ấy hoàn toàn miễn phí. Sau chuyến xe, anh không còn giữ liên lạc với vị khách quá giang.

Điều khiến cộng đồng mạng đánh giá cao nhất trong tình huống này là người lái taxi đã lựa chọn giúp đỡ người khác trong tình huống khó khăn dù trong lòng có lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

“Đây không phải là sự tốt bụng mù quáng, anh ấy làm việc tốt một cách đầy lý trí; anh hỏi han, quan sát để đánh giá tình hình, cảm thấy đây đúng là người đang cần giúp đỡ. Anh ấy biết rõ là không thể chắc chắn 100% nhưng vẫn quyết định giúp. Ở đây, lòng tốt đã chiến thắng và đó mới là điều quý giá nhất. Nếu muốn loại trừ hoàn toàn nguy cơ, cách tốt nhất là từ chối như rất nhiều tài xế khác đã từ chối bác kia trước đó”, tài khoản Minh Đặng bình luận dưới một status chia sẻ clip.

Rất nhiều người khác có cùng góc nhìn này: “Giữa đêm hôm, gặp một người hoàn toàn xa lạ đứng bên đường xin đi nhờ, không phải ai cũng đủ tin tưởng để dừng xe lại giúp đỡ. Những vụ lừa đảo, cướp giật khiến người ta phải đề phòng, vậy mà anh vẫn chọn cách hỏi han và giúp một người đang khó khăn”; “Nhiều người sẽ nói anh tài xế liều, nhỡ gặp kẻ gian thì sao. Thậm chí, có người còn cảnh báo là hành động lừa đảo tỏ ra khó khăn để xin tiền. Nhưng mình nghĩ điều đáng quý ở đây là anh vẫn giữ được sự cảm thông thay vì dè chừng người lạ”....

“Sự tử tế”, “hành động có tâm” là những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong các bình luận: “Anh tài xế này đã không để nỗi lo gặp người xấu lấn át sự tử tế”; “Chú lớn tuổi đứng đường giữa đêm, đã lớn tuổi lại không xin được việc, muốn về nhà mà không có tiền. May mắn gặp được người tài xế có tâm”...

Nhiều cư dân mạng thể hiện sự cảm kích đối với hành động của chàng tài xế bằng việc xin số tài khoản để trả tiền taxi giúp vị khách đi nhờ. “Mình muốn gửi anh tiền chuyến xe hôm đó để coi như trả tiền taxi giúp bác. Anh đã có lòng tốt đưa bác về miễn phí thì mình cũng muốn góp một chút, mong bác không phải mang ơn ai và anh tài xế cũng nhận được chút tình cảm từ mọi người”, Thanh Phong viết.

Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến nhắc nhở về vấn đề an toàn khi lái xe đêm khuya ở những đoạn đường vắng, tránh tình huống bị kẻ gian lợi dụng, thậm chí gặp nguy hiểm. Hồng Quân viết: “Nói thật chứ giờ đi đường ban ngày còn phải cảnh giác, huống hồ bắt xe giữa đêm. Hồi tháng 1/2026, ở TP.HCM cũng có vụ xin đi nhờ xe nửa đêm xong dùng dao cướp taxi luôn. May mắn, cảnh sát giao thông đang tuần tra gần đó liền nhanh chóng giúp đỡ. Bây giờ nhiều chiêu lừa đảo tinh vi, có khi một người đứng xin giúp đỡ nhưng phía sau lại có đồng bọn chờ sẵn để cướp tài sản. Không phải ai cũng vô cảm, đôi khi người ta sợ gặp chuyện rồi không biết tìm ai cầu cứu”.

Bảo Quốc chia sẻ: “Hôm bữa ở Bình Dương, cũng có chú lớn tuổi đội mũ bảo hiểm, mang theo ba lô đứng bắt xe máy đi nhờ. Mình thấy thương nên cho đi nhờ. Chú nói chở chú ra đường ĐT7 để về Đắk Nông, rồi kể về hoàn cảnh mất việc, không vợ không con, bây giờ không có tiền về quê, chưa được ăn gì rồi xin mình tiền. Mình thương nên cho 500 nghìn đồng để ăn cơm. Cuối cùng mình phát hiện ra, đây là một hình thức lừa đảo đã tồn tại rất lâu ở Việt Nam. Mọi người nên cảnh giác, làm việc tốt cũng không nên cho tiền”.