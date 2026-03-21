Du khách nước ngoài đâm trọng thương cán bộ công an ở Mũi Né

(VTC News) -

Sáng 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ một du khách nước ngoài (chưa rõ quốc tịch), để điều tra về hành vi đâm trọng thương một cán bộ công an phường Mũi Né.

Thông tin ban đầu, tối 18/3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một du khách nước ngoài (điều khiển xe mô tô) với một tài xế taxi.

Hình ảnh du khách tại hiện trường. Ảnh: Người dân cung cấp

Sau vụ va chạm, hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau trên đường khiến nhiều người chú ý. Sự việc được báo về Công an phường Mũi Né. Công an phường Mũi Né đã chỉ đạo tổ an ninh trật tự - giao thông đến hiện trường giải quyết.

Khi đến hiện trường, Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm (37 tuổi), là Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực, cùng một số cán bộ chiến sĩ yêu cầu hai bên về trụ sở công an giải quyết.

Trong lúc công an đang giải quyết vụ việc, du khách nước ngoài rút ra một con dao nhọn tấn công thiếu tá Lâm. Vụ việc khiến anh Lâm trọng thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tấn công anh Lâm, du khách nước ngoài lên xe mô tô bỏ chạy. Ngay trong đêm 18/3, Công an phường Mũi Né phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã truy đuổi và bắt được người này tại địa phận xã Tân Minh (giáp ranh tỉnh Đồng Nai).

Hiện vụ việc đã được báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 4/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh du khách nước ngoài bị nhóm người dọa đánh tại khu vực bãi biển.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một nhóm người đàn ông Việt Nam và một số du khách nước ngoài tại công viên bãi biển Nha Trang.

Theo clip, vào buổi tối, hai du khách nước ngoài đứng trên lối đi bộ trong công viên bãi biển, trò chuyện với nhóm người mặc áo xanh, nghi là đồng phục của một cơ sở dịch vụ du lịch.

Bất ngờ, một người trong nhóm cầm xẻng lao tới, dọa đánh hai du khách. Lúc này, khu vực có đông người dân và du khách, nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi và quay video.

Sau đó, một người khác trong nhóm áo xanh tiếp tục cầm ghế nhựa màu trắng đe dọa một du khách, khiến người này hoảng sợ bỏ chạy.